Nhiều tư liệu quý về Bác Hồ tại Nga được trưng bày

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Dấu chân Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng Tháng Mười”

Trưng bày do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ VH-TT-DL, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng và Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (30-1-1950 - 30-1-2025) và 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2025).

Gần 300 tư liệu hiện vật quý được trưng bày

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết, gần 300 tư liệu, hiện vật quý trong trưng bày được tuyển chọn giới thiệu hành trình theo dấu chân cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh ở Nga trong những năm 1923-1924, 1927, 1934-1938, cũng như những chuyến thăm Liên Xô trên cương vị Chủ tịch nước sau năm 1950. Đây là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc.

Cuốn sách “Đại hội toàn thế giới lần thứ V của Quốc tế Cộng sản năm 1924” có in hai bài tham luận của Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Trưng bày gồm 3 phần: “Người đi tìm hình của nước - Hành trình qua nước Nga”, “Trên khắp Liên Xô rộng lớn - Khắc sâu tình hữu nghị” và “Thắm tình hữu nghị Việt - Nga”, tái hiện những địa danh nơi Người làm việc, học tập, gặp gỡ nhân dân Xô Viết.

Điểm nhấn năm nay là các tư liệu mới sưu tầm từ Liên bang Nga, trong đó có: Sách “Đại hội toàn thế giới lần thứ V của Quốc tế Cộng sản năm 1924” do giảng viên Svetlana Glazunova và sinh viên Pavel Bolshkov thuộc bộ môn dạy tiếng Việt Trường Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moscow trao tặng bảo tàng tháng 9-2025; các bức ảnh về chuyến thăm Liên Xô năm 1955 cùng Dòng lưu bút của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Sổ cảm tưởng khách danh dự của Bảo tàng Địa chất Ural (Nga), do Lưu trữ Nhà nước tỉnh Xvéclốp và Bảo tàng Địa chất Ural gửi tặng cho Bảo tàng Hồ Chí Minh tháng 7-2025...

Trưng bày chuyên đề “Dấu chân Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng Tháng Mười” mở cửa đến tháng 4-2026.

VĨNH XUÂN