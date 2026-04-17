Lâm Đồng: Đầu tư đường vào tiểu khu 179 để phát triển vùng biệt lập

Tuyến đường mới dài 17,5km sẽ giúp hàng trăm nhân khẩu không còn chịu cảnh “cô lập” giữa tiểu khu 179, xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 17-4, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã quyết định phê duyệt dự án xây dựng đường vào khu dân cư tự do 179, xã Đam Rông 2, với kinh phí 180 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án có tổng chiều dài 17,5km, điểm đầu giao với đường nội khu quy hoạch Đạ M’Pô, điểm cuối tại khu quy hoạch dân cư 179, nền đường rộng 5,0m, mặt đường rộng 3,5m bằng bê tông xi măng.

Đường vào tiểu khu 179, xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng nơi có hàng trăm nhân khẩu đang sinh sống

Dự án sẽ kết nối trung tâm xã Đam Rông 2 đến khu quy hoạch dân di cư tự do tiểu khu 179, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, ổn định đời sống của khoảng 700 nhân khẩu trong khu vực tiểu khu 179 và dọc tuyến đường.

Ngoài ra, tuyến đường được xây dựng sẽ tạo điều kiện phát triển 200ha đất nông nghiệp đang canh tác, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm kết nối giao thông đồng bộ với các công trình hạ tầng đã được đầu tư tại khu quy hoạch dân di cư tự do tiểu khu 179, xã Đam Rông 2.

Một phần trong tiểu khu 179, xã Đam Rông 2

Tiểu khu 179 có hơn 100 hộ dân sinh sống với khoảng 700 nhân khẩu, tất cả đều là người đồng bào dân tộc Mông từ các tỉnh miền Bắc di cư vào khai hoang, sinh sống. Toàn bộ tiểu khu 179 nằm lọt thỏm giữa rừng và dòng sông Sêrêpốk, cách trung tâm xã Đam Rông 2 hơn 60km. Hiện nay, để vào được tiểu khu 179, phần lớn quãng đường di chuyển phải đi đường vòng, địa hình khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa.

ĐOÀN KIÊN