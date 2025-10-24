Lâm Đồng: Điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp sở

Ngày 24-10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo sở, ngành.

Cụ thể:

Ông Nguyễn Nhân Bản, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1.

Ông Đỗ Tấn Sương, Giám đốc Sở Ngoại vụ, được điều động giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trao quyết định điều động Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở NN-MT

Trong khi đó, ông Phan Thế Hanh, Giám đốc Sở Tài chính được điều động nhận nhiệm vụ mới.

Ông Tôn Thiện San, Giám đốc Sở NN-MT được điều động giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thủy, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở NN-MT.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng chúc mừng Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười mong muốn, các lãnh đạo sở, ngành tiếp tục chia sẻ, đồng hành cùng lãnh đạo tỉnh trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sở trường, bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới, đồng lòng hướng tới mục tiêu là vì người dân và vì sự phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng.

ĐOÀN KIÊN