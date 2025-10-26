Lâm Đồng: Nghi phạm ra đầu thú sau vụ đâm hai anh em ruột

Hai anh em ruột hành nghề bán bánh dạo được người dân phát hiện nằm gục trên cầu Dục Thanh, Lâm Đồng, với nhiều vết thương trên người.

Hiện trường vụ việc

Sáng 26-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lâm Đồng cho biết đối tượng Bùi Quang Sơn (sinh năm 2006, ngụ phường Phan Thiết, Lâm Đồng) – nghi phạm trong vụ đâm hai anh em ruột – đã ra đầu thú.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 25-10, người dân phát hiện hai nam thanh niên nằm gục giữa cầu Dục Thanh (phường Phan Thiết) với nhiều vết thương do bị đâm.

Cả hai nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Phước cấp cứu, nhưng N.M.T. (sinh năm 2009, ngụ Vĩnh Long) đã không qua khỏi. Anh trai của T. là N.C.C. (sinh năm 2003) bị thương nặng, đang được điều trị.

Vụ việc khiến người em tử vong, còn người anh đang được cấp cứu

Lực lượng Công an phường Phan Thiết có mặt phong tỏa hiện trường, nơi còn nhiều vết máu loang trên mặt cầu, đồng thời báo cáo cấp trên. Trong đêm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và truy tìm đối tượng gây án.

Được biết, hai anh em T. và C. rời quê Vĩnh Long lên phường Phan Thiết thuê trọ, mưu sinh bằng nghề bán bánh chiên dạo. Trong khi hành nghề, giữa hai anh em và Sơn xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến vụ việc đau lòng trên.

NGUYỄN TIẾN