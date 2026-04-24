Lâm Đồng: Người trẻ được kêu gọi thành “đại sứ số” quảng bá du lịch

Phường Tiến Thành (tỉnh Lâm Đồng) vừa phát động chiến dịch quảng bá du lịch, trong đó kêu gọi người trẻ dùng mạng xã hội để lan tỏa hình ảnh địa phương.

Sáng 24-4, UBND phường Tiến Thành (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức lễ ra mắt các mô hình check-in du lịch và phát động chiến dịch quảng bá điểm đến địa phương với thông điệp: “Mỗi cơ sở du lịch là một điểm sáng – Mỗi người dân là một đại sứ du lịch".

Điểm check-in điểm đến tại phường Tiến Thành

Điểm nhấn đáng chú ý tại sự kiện là lời kêu gọi thế hệ trẻ tham gia quảng bá du lịch bằng chính điện thoại thông minh và các nền tảng mạng xã hội. Chính quyền địa phương khuyến khích thanh niên ghi lại, chia sẻ những hình ảnh đẹp về biển xanh, nắng vàng, đời sống ngư dân và con người phường Tiến Thành bằng góc nhìn sáng tạo, qua đó lan tỏa hình ảnh điểm đến đến du khách trong và ngoài nước.

Tại sự kiện, địa phương ra mắt 3 mô hình check-in mới gồm: “Trái tim từ biển cả”, “Tiến Thành – đại dương xanh” và “Cổng chào miền nhiệt đới”. Các công trình sử dụng nhiều vật liệu thân thiện môi trường, tái hiện hình ảnh biển, làng chài và đời sống ngư dân địa phương.

Phó Chủ tịch UBND phường Tiến Thành Trần Thị Trung Trinh kêu gọi người trẻ tham gia quảng bá du lịch địa phương

Bà Trần Thị Trung Trinh, Phó Chủ tịch UBND phường Tiến Thành cho biết địa phương sở hữu bờ biển còn khá hoang sơ, nằm trên trục kết nối thuận lợi với các điểm du lịch nổi tiếng như Mũi Né, Hải đăng Kê Gà và khu vực ven biển Phan Thiết. Hiện nay, phường có khoảng 60 cơ sở du lịch và hệ thống resort ven biển đẳng cấp. Tuy nhiên, thay vì chỉ dựa vào cảnh quan tự nhiên, phường đang hướng đến cách làm du lịch mới, lấy trải nghiệm, sự thân thiện của người dân và sức mạnh truyền thông số làm đòn bẩy để hút khách.

Nhiều mô hình du lịch mới mẻ tại vùng biển Tiến Thành

UBND phường Tiến Thành cũng kêu gọi người dân cùng giữ gìn môi trường biển xanh - sạch - đẹp, xây dựng điểm đến văn minh, thân thiện và bền vững.

TIẾN THẮNG