Xã hội

Lâm Đồng: Ô tô bốc cháy dữ dội trên cung đường Mũi Né - Bàu Trắng

SGGPO

Chiếc ô tô đang lưu thông trên cung đường du lịch nổi tiếng Mũi Né - Bàu Trắng (tỉnh Lâm Đồng) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Sáng 19-3, một vụ cháy ô tô xảy ra trên tuyến đường du lịch ven biển ĐT.716, đoạn qua xã Hòa Thắng (tỉnh Lâm Đồng), khiến phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc ô tô đang lưu thông theo hướng từ Mũi Né đi Bàu Trắng. Khi đến khu vực Km42+300, phần đầu xe bất ngờ phát lửa rồi nhanh chóng bùng lên dữ dội.

Phát hiện sự cố, tài xế kịp thời cho xe tấp vào lề đường. Những người trên xe nhanh chóng rời khỏi phương tiện, may mắn không có thương vong.

Do khu vực ven biển có gió lớn, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ xe. Chỉ trong ít phút, chiếc ô tô bị thiêu rụi, chỉ còn lại khung sắt.

Nhận tin báo, Công an xã Hòa Thắng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân dập lửa, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông, tránh ùn tắc trên tuyến đường du lịch.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

TIẾN THẮNG

Từ khóa

Lâm Đồng ô tô cháy dữ dội Mũi Né thoát thân trơ khung

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn