Lâm Đồng: Ô tô bốc cháy dữ dội trên cung đường Mũi Né - Bàu Trắng

Chiếc ô tô đang lưu thông trên cung đường du lịch nổi tiếng Mũi Né - Bàu Trắng (tỉnh Lâm Đồng) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

VIDEO: Ô tô bốc cháy dữ dội trên cung đường Mũi Né - Bàu Trắng ở Lâm Đồng

Sáng 19-3, một vụ cháy ô tô xảy ra trên tuyến đường du lịch ven biển ĐT.716, đoạn qua xã Hòa Thắng (tỉnh Lâm Đồng), khiến phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc ô tô đang lưu thông theo hướng từ Mũi Né đi Bàu Trắng. Khi đến khu vực Km42+300, phần đầu xe bất ngờ phát lửa rồi nhanh chóng bùng lên dữ dội.

Chiếc ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội

Phát hiện sự cố, tài xế kịp thời cho xe tấp vào lề đường. Những người trên xe nhanh chóng rời khỏi phương tiện, may mắn không có thương vong.

Do khu vực ven biển có gió lớn, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ xe. Chỉ trong ít phút, chiếc ô tô bị thiêu rụi, chỉ còn lại khung sắt.

Nhận tin báo, Công an xã Hòa Thắng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân dập lửa, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông, tránh ùn tắc trên tuyến đường du lịch.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

TIẾN THẮNG