Tây Ninh: Xe ô tô bốc cháy khi đang lưu thông

Ngày 9-12, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ xe ô tô con đột ngột bốc cháy trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh.

Xe ô tô bốc cháy hư hỏng hoàn toàn

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 phút trưa cùng ngày, tài xế điều khiển ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 29A-XXX lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ TPHCM về miền Tây. Khi đến đoạn gần Cầu Voi thuộc địa bàn ấp 5, xã Thủ Thừa, xe bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn.

Tài xế nhanh chóng dừng lại, cùng một người đi chung nhanh chóng xuống xe. Ngay sau đó, ô tô con đột ngột bốc cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Một số nhân viên cây xăng gần đó cùng với người dân địa phương nhanh chóng dập lửa. Sau gần 20 phút, ngọn lửa đã được khống chế, tuy nhiên, xe ô tô gần như bị hư hỏng hoàn toàn.

Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận thiệt hại, đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc.

QUANG VINH