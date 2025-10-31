Lâm Đồng: Quốc lộ 1A ngập nặng, giao thông ách tắc

Sáng 31-10, ông Trần Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đoạn tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn đang bị ngập sâu, lực lượng chức năng đang cấm đường, giao thông không thể qua lại.
Trước đó, từ khuya ngày 30 đến sáng 31-10, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến kênh thoát lũ quá tải, nước tràn lên mặt Quốc lộ 1A (Km1701, đoạn cầu Bến Lội, phường Hàm Thắng) khiến giao thông bị tê liệt.
Lực lượng chức năng phường Hàm Thắng và Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan có mặt để hỗ trợ người dân, tổ chức điều tiết phương tiện. Hiện tại, khu vực cầu Bến Lội đi vào Phan Thiết và chiều ngược lại vẫn ngập sâu, các phương tiện được hướng dẫn đi theo đường tránh Kim Ngọc - Phú Hài.
Cũng trong đêm 30-10 đến sáng 31-10, nước lũ tràn về phường Hàm Thắng khiến hàng chục người dân địa phương bị cô lập.
Nhận được thông tin, UBND phường Hàm Thắng phối hợp với Đồn Biên phòng Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) huy động nhân lực, ca nô tổ chức di dời khoảng 60 người ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn.