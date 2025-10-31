Xã hội

Giao thông

Lâm Đồng: Quốc lộ 1A ngập nặng, giao thông ách tắc

SGGPO

Nước lũ ồ ạt chảy về khiến Quốc lộ 1A đoạn qua phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng, bị ngập sâu, giao thông ách tắc.

Sáng 31-10, ông Trần Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đoạn tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn đang bị ngập sâu, lực lượng chức năng đang cấm đường, giao thông không thể qua lại.

Video Quốc lộ 1A ngập nặng và lực lượng chức năng cứu hộ người dân tại phường Hàm Thắng
l4.jpg
Đoạn quốc lộ 1A qua tỉnh Lâm Đồng ngập sâu từ đêm 30-10

Trước đó, từ khuya ngày 30 đến sáng 31-10, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến kênh thoát lũ quá tải, nước tràn lên mặt Quốc lộ 1A (Km1701, đoạn cầu Bến Lội, phường Hàm Thắng) khiến giao thông bị tê liệt.

l3.jpg
Đến sáng 31-10, đoạn Quốc lộ 1A vẫn ngập sâu

Lực lượng chức năng phường Hàm Thắng và Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan có mặt để hỗ trợ người dân, tổ chức điều tiết phương tiện. Hiện tại, khu vực cầu Bến Lội đi vào Phan Thiết và chiều ngược lại vẫn ngập sâu, các phương tiện được hướng dẫn đi theo đường tránh Kim Ngọc - Phú Hài.

l5.jpg
Lực lượng chức năng điều tiết giao thông qua đoạn Quốc lộ 1A bị ngập

Cũng trong đêm 30-10 đến sáng 31-10, nước lũ tràn về phường Hàm Thắng khiến hàng chục người dân địa phương bị cô lập.

l2.jpg
Lực lượng chức năng cứu hộ người dân vùng ngập lụt phường Hàm Thắng trong đêm 30-10

Nhận được thông tin, UBND phường Hàm Thắng phối hợp với Đồn Biên phòng Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) huy động nhân lực, ca nô tổ chức di dời khoảng 60 người ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn.

Tin liên quan
TIẾN THẮNG

Từ khóa

Lâm Đồng ngập nặng cầu Bến Lội điều tiết Quốc lộ 1A ách tắc

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn