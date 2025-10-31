Lâm Đồng: Quốc lộ 1A ngập nặng, giao thông ách tắc

Nước lũ ồ ạt chảy về khiến Quốc lộ 1A đoạn qua phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng, bị ngập sâu, giao thông ách tắc.

Sáng 31-10, ông Trần Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đoạn tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn đang bị ngập sâu, lực lượng chức năng đang cấm đường, giao thông không thể qua lại.

Video Quốc lộ 1A ngập nặng và lực lượng chức năng cứu hộ người dân tại phường Hàm Thắng

Đoạn quốc lộ 1A qua tỉnh Lâm Đồng ngập sâu từ đêm 30-10

Trước đó, từ khuya ngày 30 đến sáng 31-10, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến kênh thoát lũ quá tải, nước tràn lên mặt Quốc lộ 1A (Km1701, đoạn cầu Bến Lội, phường Hàm Thắng) khiến giao thông bị tê liệt.

Đến sáng 31-10, đoạn Quốc lộ 1A vẫn ngập sâu

Lực lượng chức năng phường Hàm Thắng và Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan có mặt để hỗ trợ người dân, tổ chức điều tiết phương tiện. Hiện tại, khu vực cầu Bến Lội đi vào Phan Thiết và chiều ngược lại vẫn ngập sâu, các phương tiện được hướng dẫn đi theo đường tránh Kim Ngọc - Phú Hài.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông qua đoạn Quốc lộ 1A bị ngập

Cũng trong đêm 30-10 đến sáng 31-10, nước lũ tràn về phường Hàm Thắng khiến hàng chục người dân địa phương bị cô lập.

Lực lượng chức năng cứu hộ người dân vùng ngập lụt phường Hàm Thắng trong đêm 30-10

Nhận được thông tin, UBND phường Hàm Thắng phối hợp với Đồn Biên phòng Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) huy động nhân lực, ca nô tổ chức di dời khoảng 60 người ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn.

TIẾN THẮNG