Lâm Đồng: Thiếu nguồn máu, y bác sĩ luân phiên hiến máu cứu người

Thiếu hụt nguồn máu trầm trọng, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) phải huy động nhiều lực lượng, kể cả đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện tham gia hiến máu cứu người.

Ngày 10-9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, từ giữa tháng 7-2025 đến đầu tháng 9-2025, ngân hàng máu của bệnh viện liên tục rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Lực lượng y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận luân phiên hiến máu cứu người

Theo Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, trước đây, mỗi tháng bệnh viện đều được nhận 4 đợt máu do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Thuận (trước đây) vận động, mỗi đợt khoảng 100–150 đơn vị máu. Nhờ đó, trung bình bệnh viện có nguồn cung khoảng 600 đơn vị máu mỗi tháng để phục vụ điều trị.

Tuy nhiên, từ sau đợt tiếp nhận ngày 14-7 đến tận đầu tháng 9-2025, bệnh viện không được bổ sung nguồn máu nào từ đơn vị trên, dẫn đến kho dự trữ nhiều lần rơi vào tình trạng “trống trơn”.

“Đối với một ca băng huyết sản khoa, tối thiểu cần 15 túi máu, tương đương 15 người hiến. Nếu ngân hàng máu không còn, nguy cơ tử vong cho bệnh nhân là điều khó tránh khỏi. Chúng tôi luôn sống trong tâm trạng lo lắng khi có những thời điểm tủ máu cạn", bác sĩ Lê Thị Thùy An, Trưởng khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, chia sẻ.

Kể cả lực lượng bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cũng nhiệt tình hiến máu cứu người

Trong bối cảnh khó khăn, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên bảo vệ, nhân viên hành chính... của bệnh viện đã phải xoay xở bằng cách tự nguyện hiến máu cứu bệnh nhân. Họ không hiến máu một lần mà luân phiên nhau đăng ký, người hiến hôm nay thì vài tuần sau sẽ có đồng nghiệp khác thay thế, bảo đảm luôn có sẵn một “ngân hàng máu sống” ngay trong bệnh viện.

Lực lượng y bác sĩ, còn vận động người thân, bạn bè, thậm chí nhờ các phật tử trong chùa cùng chung tay. Lực lượng công an, các nhân viên ngân hàng... trên địa bàn cũng nhiều lần hỗ trợ kịp thời, góp phần giải quyết tình thế khẩn cấp.

Lực lượng công an đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng sẵn sàng tham gia hiến máu

Nguyên nhân chính của tình trạng khan hiếm nguồn máu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận được xác định là sự gián đoạn trong khâu vận động hiến máu tình nguyện sau khi sắp xếp tỉnh thành, khiến cơ chế phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ và các địa phương chưa kịp ổn định.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận kiến nghị các cấp chính quyền và Hội Chữ thập đỏ sớm hoàn thiện bộ máy sau sáp nhập, tháo gỡ vướng mắc hành chính, cơ chế chi trả... để việc vận động hiến máu được duy trì thường xuyên, liên tục.

"May mắn là từ tuần đầu tháng 9-2025, hoạt động vận động hiến máu đã dần khởi động trở lại. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng thông báo sẽ cấp 150 đơn vị máu cho bệnh viện trong tuần này. Trước đó, nhờ sự vận động nội bộ, bệnh viện cũng đã nhận được 39 đơn vị từ một nhóm tình nguyện. Đây là tín hiệu rất đáng mừng, tuy nhiên vẫn cần các giải pháp căn cơ, lâu dài để ổn định nguồn máu cứu người", đại diện Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, cho biết.

TIẾN THẮNG