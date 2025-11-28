Rà soát, phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường các di tích sau mưa lũ

Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp kiểm tra, rà soát, khắc phục hậu quả thiên tai đối với hệ thống di tích và bảo tàng sau các đợt bão lũ, đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề thời gian qua.

Di tích quốc gia Văn miếu Diên Khánh bị sập 40m hàng rào. Ảnh: XUÂN HƯỚNG

Theo Bộ VH-TT-DL, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt, làm hư hại nhiều công trình văn hóa, đe dọa an toàn của di tích, di vật và cổ vật tại các địa phương. Bộ VH-TT-DL đề nghị UBND 4 tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, rà soát hiện trạng kỹ thuật, đánh giá mức độ hư hỏng của từng di tích và bảo tàng để có biện pháp chống đỡ, gia cố, gia cường, kịp thời phòng ngừa nguy cơ sập đổ, sạt lở tại các công trình văn hóa quan trọng.

Văn bản nhấn mạnh việc kiểm kê và đánh giá tình trạng bảo quản của tài liệu, di vật và cổ vật bị ảnh hưởng do ngập nước, ẩm mốc để xây dựng phương án bảo quản cấp thiết, tránh những tổn thất không thể phục hồi. Trường hợp cần hỗ trợ chuyên môn, các địa phương chủ động đề xuất để Bộ VH-TT-DL chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp xử lý, đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả.

Song song đó, Bộ VH-TT-DL đề nghị tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn cộng đồng cùng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai; phát hiện và cảnh báo sớm các dấu hiệu bất thường ở di tích để chủ động xử lý, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ di sản và đảm bảo an toàn cho người dân cũng như công trình văn hóa trên địa bàn.

Về lâu dài, Bộ VH-TT-DL yêu cầu UBND 4 tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch quản lý nguy cơ thảm họa đối với hệ thống di tích và bảo tàng. Kế hoạch nhằm chủ động nhận diện, phòng ngừa, ứng phó, phục hồi sau rủi ro thiên tai, hướng tới bảo vệ bền vững di sản văn hóa, yếu tố đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần và phát triển du lịch địa phương .

MAI AN