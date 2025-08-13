Lâm Đồng: Xuất hiện vết nứt lớn chạy dọc ngọn đồi

Sau trận mưa lớn, ngọn đồi tại thôn 1, xã Đạ Huoai 3 (tỉnh Lâm Đồng) xuất hiện vết nứt sâu, uy hiếp nhiều hộ dân sinh sống dưới chân đồi.

Ngày 13-8, cơ quan chức năng xã Đạ Huoai 3 (tỉnh Lâm Đồng) đã tiến hành khảo sát, kiểm tra ngọn đồi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở tại thôn 1.

Vết nứt chạy dọc từ đỉnh xuống chân đồi tại thôn 1, xã Đạ Huoai 3, tỉnh Lâm Đồng

Qua khảo sát, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng ghi nhận ngọn đồi cao khoảng 80m, rộng hơn 2ha tại thôn 1, xã Đạ Huoai 3, xuất hiện vết nứt sâu chạy dọc từ đỉnh kéo xuống chân đồi.

Đặc biệt, vết nứt đã tiến sát tới khu vực có khoảng 10 hộ dân với hơn 20 nhân khẩu đang sinh sống.

Khu vực sụt lún kéo dài tới sau lưng nhà dân sinh sống

Theo phản ánh của một số hộ dân, vết nứt xuất hiện sâu từ 0,5-1m tại nhiều vị trí khác nhau sau khi trên địa bàn xuất hiện mưa lớn trong đêm 12, rạng sáng 13-8.

Sau khi tiến hành khảo sát, UBND xã Đạ Huoai 3 đã vận động các hộ dân di dời để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, các hộ dân đã chủ động xin ở lại và sẽ tự nguyện di dời khi mưa lớn tiếp tục xảy ra.

Ở một vị trí khác, ngọn đồi này xuất hiện hiện tượng sụt đất sau mưa lớn

Sau khi xảy ra vụ sạt lở làm 2 người tử vong chiều 12-8 tại phường Xuân Trường - Đà Lạt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười có chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả do sạt lở và phòng chống thiên tai trên địa bàn. Trong đó, nhấn mạnh đối với nguy cơ sạt lở cao, kiên quyết di dời người dân đến khu vực an toàn (trường hợp người dân không chấp hành phải tiến hành cưỡng chế).

ĐOÀN KIÊN