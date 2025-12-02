Xã hội

Đi câu, một người dân bị sóng đánh trôi

Chiều tối 2-12, lực lượng chức năng xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn đang phối hợp người nhà nạn nhân để tìm kiếm người đàn ông mất tích, nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường xác nhận thông tin một người đàn ông ở Đà Nẵng đi câu cá tại vùng biển Vạn Tường (Quảng Ngãi) bị mất tích.

Khoảng 10 giờ 15 phút ngày 1-12, ông Châu N.K (trú xã Núi Thành, Đà Nẵng) có điện thoại cho một số người bạn cùng ở Đà Nẵng đến câu cá tại khu vực gành đá thuộc vùng biển Nam Châm, thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường.

Đến khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày, nhóm người đến vị trí hẹn câu của anh Châu N.K nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy cần câu, rong mứt, đồ dùng câu cá của ông Châu N.K, còn người thì không thấy.

Ban đầu, mọi người cho rằng ông Châu N.K đi cào rong mứt gần đó nên tiếp tục chờ. Tuy nhiên, sau hơn 1 giờ vẫn không thấy ông Châu N.K quay lại, họ đã báo cho vợ ông và trình báo sự việc lên chính quyền địa phương, khả năng ông Châu N.K bị sóng đánh trôi.

34efa746b50a3a54631b.jpg
Lực lượng chức năng xã Vạn Tường tìm kiếm nạn nhân mất tích

Ngay khi tiếp nhận tin báo, UBND xã Vạn Tường đã huy động khoảng 80 người gồm lực lượng quân sự, công an, biên phòng, xung kích thôn phối hợp với Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ cùng gia đình nạn nhân tìm kiếm tại khu vực biển, các vùng phụ cận.

Hiện các lực lượng chức năng xã Vạn Tường cùng người dân địa phương tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích.

