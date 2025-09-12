Làm mới hội sách

Lần đầu hội sách có Đại sứ truyền thông

Hội sách phường Sài Gòn do Chi nhánh NXB Phụ nữ Việt Nam tại TPHCM tổ chức, được diễn ra từ ngày 5 đến 14-9 tại trụ sở chi nhánh (số 16, đường Alexandre De Rhodes, phường Sài Gòn, TPHCM).

Bạn đọc hào hứng tìm mua sách tại Hội sách phường Sài Gòn

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên có sự xuất hiện của các Đại sứ truyền thông, là những người có sức ảnh hưởng trong cộng đồng như dịch giả Nguyễn Bích Lan, cặp đôi Nguyễn Tùng Dương - Ninh Anh Bùi, ca sĩ Lamoon, tác giả kiêm CEO The Forum Nguyễn Hoàng Huy… Trước khi hội sách diễn ra, những đại sứ này đã tích cực lan tỏa thông tin trên các kênh của mình, nhằm giúp hội sách được đông đảo mọi người biết đến.

Bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Chi nhánh NXB Phụ nữ Việt Nam tại TPHCM, cho biết, việc mời diễn giả hay các bạn trẻ có sức ảnh hưởng trong cộng đồng đảm nhận vai trò Đại sứ truyền thông là một cách chung tay giúp lan tỏa hơn về văn hóa đọc. Theo bà Thu, thói quen đọc sách cần được gieo một cách kiên trì và bền bỉ, bởi việc này rất khó, nhất là trong thời đại công nghệ như hiện nay, ai cũng bận rộn và những nội dung ngắn, vội đang tràn ngập. “Khi nói đến sách, nói đến văn hóa đọc thì các diễn giả, các bạn trẻ đều rất nhiệt tình ủng hộ, đến tham dự và chia sẻ. Có những người không nhận thù lao hoặc nhận với mức tượng trưng, có người nhận xong thì dùng mua sách để tặng lại”, bà Nguyễn Thị Thu chia sẻ.

Mặc dù chỉ học hết lớp 8, không hề có một bằng cấp chuyên môn nào nhưng 25 năm qua, dịch giả Nguyễn Bích Lan không ngừng nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân để dịch sách. Chị là dịch giả quen thuộc của NXB Phụ nữ Việt Nam cũng như với bạn đọc qua nhiều dịch phẩm như Heidi, Tro tàn của Angele, bộ truyện Lũ trẻ làng ồn ào, Sống mãnh liệt, Lời nguyện cầu Chernobyl... “Với lợi thế kết nối với hơn 30.000 bạn đọc qua trang cá nhân, tôi rất vui khi được làm Đại sứ truyền thông cho hội sách lần này, với mục đích góp phần giúp những cuốn sách hay đến tay người yêu sách”, dịch giả Nguyễn Bích Lan bày tỏ.

Chú trọng nội dung

Ngoài giảm giá sách cho bạn đọc, Hội sách phường Sài Gòn còn tập trung vào việc xây dựng thói quen đọc, khuyến khích các thế hệ bạn đọc cùng ngồi lại, cùng chia sẻ với đa dạng hoạt động như: “Ôm sách về nhà”, trải nghiệm chuỗi talkshow về văn hóa và tri thức “Có một Sài Gòn trong ký ức hôm nay”, “IELTS-biz và tiếng Anh”, “Tư duy phản biện và mạng xã hội”, “Nam giới và sức khỏe tinh thần”, “Bạo lực mạng”… Không chỉ xây dựng chuỗi sự kiện hữu ích, hội sách còn có sự tham gia của nhiều tên tuổi uy tín trong vai trò diễn giả như tác giả Vũ Thế Thành, nhà báo Cù Mai Công, biên kịch Hạnh Ngộ, đạo diễn Minh Cao, TS-BS Trà Anh Duy, TS Nguyễn Thị Minh, người mẫu Hoàng Thùy…

Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thu, điểm nhấn của hội sách lần này là hoạt động “Ngồi xuống cùng đọc”, được tổ chức xuyên suốt. Đây là không gian đọc sách chậm rãi, tĩnh tại, nơi mỗi người có thể chọn một cuốn sách rồi ngồi xuống đọc cùng nhau. Hoạt động này được lấy cảm hứng từ sáng kiến xây dựng văn hóa đọc của Singapore, cứ 10 bạn hoàn thành việc đọc trong ít nhất 15 phút, Chi nhánh NXB Phụ nữ Việt Nam sẽ quyên tặng 1 cuốn sách cho Tủ sách Nhân ái và Ngôi nhà Trí tuệ, mang đến các trường học vùng khó khăn và cộng đồng dân cư còn thiếu điều kiện học tập.

“Khi tổ chức Hội sách phường Sài Gòn, chúng tôi không kỳ vọng ở việc bán sách. Việc tổ chức chuỗi sự kiện và hoạt động nhằm giúp mọi người thấy được đọc sách là cần thiết. Nếu được mọi người ủng hộ, chúng tôi mong muốn tổ chức hội sách mỗi năm hoặc một năm tổ chức 2-3 lần, từ đó tạo ra thói quen đọc sách và tạo không gian cho những người yêu tri thức”, bà Nguyễn Thị Thu cho biết.

So với những hội sách được tổ chức gần đây như Hội sách Đà Nẵng (diễn ra từ ngày 6 đến 14-9 tại TP Đà Nẵng), Hội sách Nhã Nam chào thu 2025 (diễn ra từ ngày 9 đến 14-9 tại TP Hà Nội), Hội sách phường Sài Gòn đang định vị với cách làm mới mẻ và độc đáo. Tham dự Hội sách phường Sài Gòn từ những ngày đầu, anh Khắc Bình (ngụ phường Tân Phú, TPHCM) chia sẻ: “Ở hội sách lần này, tôi được tham dự nhiều sự kiện giao lưu giữa tác giả, dịch giả, TikToker... về những chủ đề thú vị và thiết thực. Tôi rất mong có thêm nhiều hội sách như thế, nhằm tạo thêm không gian kết nối giữa người yêu sách và cộng đồng ”.

HỒ SƠN