Làm rõ chủng loại, khả năng phục hồi xác xe tăng vừa trục vớt ở biển Quy Nhơn

Xác xe tăng vừa được quân đội trục vớt tại bãi biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã được đưa về xưởng sửa chữa tổng hợp của Phòng Hậu cần – Kỹ thuật quân sự để vệ sinh, đánh giá mức độ hư hại, xác định chủng loại và đề xuất phương án xử lý.

Thông tin trên được Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cung cấp với PV Báo SGGP vào trưa 30-4. Qua kiểm tra ban đầu cho thấy, nhiều bộ phận xe tăng bị biến dạng, rỉ sét, hỏng nát, khả năng phục hồi để trưng bày là rất thấp.

Xem lại clip toàn cảnh trục vớt thành công xác xe tăng vào chiều tối 29-4. Clip: NGỌC OAI
Xác xe tăng được vận chuyển về xưởng sửa chữa tổng hợp quân sự vào khuya 29-4

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, quá trình trục vớt, ngoài xác xe tăng, lực lượng chức năng thu gom nhiều hiện vật, hài cốt, vật dụng và hàng trăm viên đạn tăng thiết giáp, như: đạn cối, đạn nhọn súng tiểu liên AR-15.

Phần lớn đạn thu được đều rỉ sét, chỉ một số đạn cối cỡ lớn còn chất lượng khoảng 50%. Số đạn này có nguy cơ nổ nên được đưa về thao trường quân đội để xử lý hủy nổ theo quy định.

Lực lượng quân đội kiểm tra, tìm kiếm các hiện vật, vật liệu nổ khi trục vớt xác xe tăng vào đêm 29-4

Về chủng loại xác xe tăng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết, hiện chưa thể xác định. Qua kiểm tra khẳng định xác xe tăng này không phải xe tăng M41 hay M113. Do hư hại, biến dạng nặng nên cần chờ cơ quan chuyên môn giám định, đánh giá.

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 29-4, tranh thủ lúc thủy triều rút, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai huy động 40 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng chuyên trách đến hiện trường triển khai trục vớt.

Xác xe tăng bị vùi sâu dưới cát, kèm nhiều vật liệu nổ, nhất là đạn cối còn nguy cơ nổ cao nên việc trục vớt được thực hiện thận trọng, khoa học nhưng khẩn trương theo thời điểm triều rút.

Quân đội đang kiểm tra, thu gom hiện vật còn sót bên trong xác xe tăng

Sau 5 giờ trục vớt, đến 18 giờ 50 phút tối 29-4, lực lượng chức năng cẩu, tời thành công xác xe tăng lên khỏi mặt nước, đưa lên vị trí cao để kiểm tra, thu gom vật liệu nổ và hiện vật.

Quả đạn cối cỡ lớn còn sót bên trong xác xe tăng

Đến khuya 29-4, lực lượng chức năng hoàn tất kiểm tra, cẩu xác xe tăng khỏi hiện trường, vận chuyển về xưởng sửa chữa.

>>> Một số hình ảnh PV Báo SGGP ghi nhận từ hiện trường trục vớt đêm 29-4:

Thận trọng tìm kiếm, xử lý vật liệu nổ trước khi đưa xác xe tăng lên cao
NGỌC OAI

Tin cùng chuyên mục

