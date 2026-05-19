Quảng Ngãi thông tin về kết quả quan trắc chất lượng không khí vụ cháy bãi rác

Sáng 19-5, Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi thông tin về kết quả quan trắc chất lượng không khí vụ cháy bãi rác ở xã Nghĩa Giang.

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH khẩn trương khống chế, dập tắt đám cháy

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, kết quả phân tích các thông số như bụi TSP, SO2, NO2, CO, H2S, NH3 cho thấy chất lượng không khí tại khu vực đều trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.

Kết quả quan trắc chưa ghi nhận dấu hiệu ô nhiễm không khí vượt quy chuẩn có khả năng ảnh hưởng bất thường đến môi trường và sinh hoạt của người dân xung quanh tại thời điểm quan trắc.

Kết quả phân tích dựa trên 5 mẫu quan trắc được Trung tâm Trắc địa và Quan trắc môi trường lấy vào ngày 16-5. tại thời điểm lấy mẫu, đám cháy đã được khống chế, chỉ còn một vài đám cháy nhỏ tại một số vị trí.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 14-5 xảy ra vụ cháy tại khu vực bãi rác trong khuôn viên của Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ, do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng Miền Bắc làm chủ đầu tư, diện tích cháy khoảng 1ha.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, địa phương đã phối hợp lực lượng phòng cháy, chữa cháy và các đơn vị liên quan triển khai xử lý đám cháy.

Chiều 15-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển tổ chức kiểm tra và chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường; giao Sở NN-MT tổ chức quan trắc chất lượng không khí tại khu vực xảy ra cháy và các vùng lân cận, để đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường.

NGUYỄN TRANG

quan trắc chất lượng không khí vụ cháy cháy bãi rác Quảng Ngãi

