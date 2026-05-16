Lấy mẫu không khí xung quanh khu vực xảy ra vụ cháy bãi rác ở Quảng Ngãi

Chiều 16-5, Trung tâm Trắc địa và quan trắc môi trường, Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi, đã hoàn tất lấy mẫu không khí ở khu vực Nhà máy Xử lý rác sinh hoạt Nghĩa Kỳ và các khu dân cư xung quanh để quan trắc sau vụ cháy bãi rác.

Theo đó, Trung tâm đã lấy 5 mẫu không khí xung quanh khu vực Nhà máy xử lý rác sinh hoạt Nghĩa Kỳ (xã Nghĩa Giang) thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển xây dựng miền Bắc và các mẫu không khí xung quanh thôn An Định, An Tân (xã Phước Giang), thôn An Hội Nam 2 (xã Nghĩa Giang) cách vị trí bãi rác xảy ra vụ cháy từ 1 - 2,5km.

Lấy mẫu không khí xung quanh bãi rác sau vụ cháy

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Việc lấy mẫu quan trắc nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng môi trường sau vụ hỏa hoạn xảy ra trong khuôn viên Nhà máy Xử lý rác thải Nghĩa Kỳ. Từ đó, kịp thời công khai thông tin cho người dân rõ và đề xuất giải pháp xử lý tiếp theo”. Dự kiến, chậm nhất đến ngày 18-5 sẽ có kết quả quan trắc.

Lấy mẫu tại khu vực dân cư

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 14-5, tại khu vực hố chứa rác tạm thời rộng khoảng 1 ha xảy ra vụ cháy.

Đám cháy tại bãi rác kéo dài suốt 2 ngày mới được dập tắt hoàn toàn

Vụ cháy khiến nhiều người dân sống gần khu vực lo ngại nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường không khí.

NGUYỄN TRANG

