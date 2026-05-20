Áp dụng giải pháp công nghệ xử lý rác thải nguy hại

Chiều 19-5, tại TPHCM đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị TPHCM (CITENCO) và Công ty AMB - ECOSTERYL về hợp tác triển khai dự án đầu tư nhà máy xử lý tái chế chất thải y tế, chất thải công nghiệp nguy hại theo hướng phát triển bền vững tại khu vực TPHCM.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về triển khai dự án đầu tư nhà máy xử lý tái chế chất thải y tế, chất thải công nghiệp nguy hại. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Hồng Thái, Chủ tịch HĐTV CITENCO cho biết, hai đơn vị đã ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư phần dự án xử lý tái chế chất thải y tế, chất thải công nghiệp nguy hại với công suất 14 tấn/ngày (gọi tắt là lò đốt rác công nghệ vi sóng Escoteryl - Bỉ).

"Việc áp dụng công nghệ xử lý, tái chế chất thải y tế bằng vi sóng tiên tiến sẽ giúp giảm thiểu tác động môi trường, tận dụng tối đa giá trị nguồn tài nguyên từ chất thải, góp phần thúc đẩy nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đây cũng là định hướng phát triển chiến lược trong lộ trình di dời, nâng cấp và phát triển hệ thống quản lý chất thải của thành phố theo tiêu chuẩn quốc tế", ông Phan Hồng Thái chia sẻ.

Ông Patrick Meurice, Giám đốc kinh doanh Công ty AMB - ECOSTERYL cho hay, dự án không chỉ hướng đến một giải pháp công nghệ mà còn là sự đồng hành trong một tầm nhìn chung để cùng góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, gìn giữ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho các thế hệ tương lai.

Tại lễ ký kết, hai đơn vị đã thống nhất xác lập quan hệ hợp tác chiến lược trên cơ sở phát huy thế mạnh và năng lực chuyên môn của mỗi bên nhằm nghiên cứu, đầu tư, triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xử lý, tái chế chất thải y tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

THANH HIỀN