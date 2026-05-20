Xác định nguyên nhân ô nhiễm kênh chìm Sơn Tịnh

Ngày 20-5, Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi thông tin về nguyên nhân ban đầu dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại kênh chìm Sơn Tịnh sau phản ánh của báo chí.

Liên quan tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại kênh chìm Sơn Tịnh, nước đen kịt, bốc mùi hôi kéo dài gây bức xúc người dân và được báo chí phản ánh thời gian qua, Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi đã thông tin về nguyên nhân ban đầu của vụ việc.

Nước kênh chìm Sơn Tịnh đen kịt, ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tuyến kênh bị bồi lắng, tích tụ lượng bùn lớn, cây cối mọc trong lòng dẫn của kênh cản trở dòng chảy, nhưng chưa được bố trí kinh phí để nạo vét. Bên cạnh đó, kênh là nơi tiếp nhận của các nguồn thải bao gồm nước thải, rác thải sinh hoạt của dân cư, nước thải của một số cơ sở trong cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây, nước tháo nội đồng.

Khi kênh Thạch Nham ngừng cấp nước tưới, nguồn bổ sung vào kênh giảm, dẫn đến mực nước hạ thấp, kết hợp với thời tiết nắng nóng gây hiện tượng cá chết và bốc mùi hôi. Trước đây, kênh dùng phục vụ tưới tiêu; hiện chủ yếu tiêu thoát nước mưa.

Qua báo cáo của địa phương và khảo sát thực tế cho thấy đoạn kênh này là kênh tiêu tự nhiên, không nằm trong hệ thống kênh mương thủy lợi Thạch Nham, do đó chưa được nạo vét. Kênh còn hợp lưu dòng chảy của Suối Bản Thuyền, là nơi tiếp nhận nước thải từ Nhà máy mì Tịnh Phong, Khu công nghiệp Tịnh Phong và KCN VSIP Quảng Ngãi.

Tuyến kênh chìm Sơn Tịnh đoạn qua phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi

Theo phản ánh của địa phương và người dân sống dọc tuyến kênh, hiện tượng ô nhiễm và bốc mùi xảy ra theo chu kỳ hàng năm đến thời điểm khi kênh chìm Sơn Tịnh không được bổ sung nguồn nước từ kênh Thạch Nham thì sẽ có hiện tượng như báo chí phản ánh và chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn.

Từ ngày 13-5 đến nay, theo ghi nhận của Đoàn khảo sát của Chi cục Bảo vệ môi trường Miền Trung và Tây nguyên cho thấy kênh chìm Sơn Tịnh có nước đổ về từ kênh Thạch Nham nên chất lượng nước kênh có cải thiện, mùi hôi đã giảm thiểu.

Nước đen, nổi ván tại kênh chìm Sơn Tịnh. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Để có cơ sở đánh giá đầy đủ mức độ ảnh hưởng và xác định cụ thể nguyên nhân gây ô nhiễm, Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cần chờ kết quả phân tích các mẫu môi trường đã được lấy trong quá trình kiểm tra. Dự kiến khoảng ngày 25-5 sẽ có đầy đủ kết quả phân tích mẫu.

Trước đó, Sở NN-MT chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan đã lấy 9 mẫu nước mặt, 1 mẫu nước thải và 4 mẫu bùn. Sau đó, Đoàn công tác của Chi cục Bảo vệ môi trường Miền Trung và Tây nguyên chủ trì, phối hợp Sở NN-MT và các cơ quan đơn vị có liên quan đã lấy 8 mẫu nước và 2 mẫu bùn thải.

