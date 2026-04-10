Làm rõ tình trạng chưa thông suốt giữa cấp thành phố với cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đề nghị nhận diện chính xác các điểm nghẽn, các khâu yếu, những mặt còn thiếu thông suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngày 10-4, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng); giao ban đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý 1; nhiệm vụ, giải pháp quý 2 năm 2026.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM; Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TPHCM; Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cho biết, hội nghị nhằm phân tích những vấn đề đang đặt ra, nhận diện chính xác các điểm nghẽn, các khâu yếu, những mặt còn thiếu thông suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí yêu cầu hội nghị đánh giá đúng mức độ chuyển động của bộ máy trong quý 1, nhất là mức độ quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch đã ban hành.

“Hội nghị cần làm rõ vì sao cùng một chủ trương, cùng một yêu cầu chỉ đạo nhưng có nơi triển khai nhanh, có nơi triển khai chậm; vì sao vẫn còn tình trạng chưa thông suốt giữa cấp thành phố với cơ sở, giữa chủ trương với thực thi, giữa nhiệm vụ được giao với kết quả đầu ra”, đồng chí Nguyễn Lộc Hà yêu cầu.

Theo đồng chí Nguyễn Lộc Hà, vấn đề cần đặt ra ở đây không chỉ là tiến độ, mà là năng lực hấp thụ chủ trương, chất lượng cụ thể hóa, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phối hợp của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị.

Do đó, hội nghị cũng cần hiến kế rõ hơn về cách thức tháo gỡ các điểm nghẽn nội tại của thành phố. Nhất là trong đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khơi thông nguồn lực xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù.

Đồng chí phân tích, thành phố hiện không thiếu chủ trương, không thiếu quyết tâm, nhưng ở một số nơi vẫn còn khoảng cách giữa chỉ đạo và hành động, giữa phối hợp và phối hợp có hiệu quả, giữa nhận việc và làm đến nơi đến chốn. Vì vậy, hội nghị cần tập trung cho ý kiến về những giải pháp nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương; làm rõ đầu mối, rõ trách nhiệm; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, chuyển hồ sơ lòng vòng; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự chủ động, chuyên nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bên cạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế, hội nghị cần quan tâm đầy đủ hơn đến các vấn đề xã hội, dân sinh, chất lượng sống và quản trị đô thị…

Tháo gỡ vướng mắc 831/838 dự án tồn đọng

Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Thanh Xuân cho biết, quý 1, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa chủ đề năm 2026 của TPHCM gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và chương trình trọng điểm, đột phá của thành phố và Đảng bộ UBND Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Lãnh đạo hoàn thành 43 nhóm công việc đã đề ra trong Chương trình làm việc quý 1 của Đảng ủy; thông qua 126 nội dung liên quan đến các chủ trương, giải pháp, các đề án lớn, những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Thanh Xuân báo cáo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kết quả kinh tế - xã hội thành phố đạt nhiều kết quả nổi bật. Tổng thu ngân sách đạt 242.799 tỷ đồng (tăng 17,5% so với cùng kỳ); tập trung tháo gỡ vướng mắc cho 831/838 dự án tồn đọng. Thành phố cũng đẩy nhanh tiến độ các siêu dự án như Metro số 2, cầu Phú Mỹ 2 và dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ USD.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực, gần 1 triệu hồ sơ được tiếp nhận, trong đó 90,68% thực hiện trực tuyến; tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 88,91%, mức độ hài lòng đạt 96,29%.

Trong quý 1-2026, Đảng bộ UBND TPHCM đã phát triển 199 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được tăng cường, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật trong Đảng...

THU HƯỜNG