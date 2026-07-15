Cà Mau kiến nghị hỗ trợ phục hồi rừng tràm Vườn Quốc gia U Minh Hạ

Liên quan tình trạng hàng trăm ha rừng vùng lõi Vườn Quốc gia U Minh Hạ suy giảm, ngày 15-7, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, sẽ kiến nghị Bộ NN-MT hỗ trợ tỉnh Cà Mau đánh giá tổng thể, điều tra chuyên sâu, xây dựng phương pháp và tiêu chí đánh giá mức độ suy thoái rừng tràm.

Đồng thời, hỗ trợ tỉnh Cà Mau xây dựng và triển khai nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp bộ hoặc cấp quốc gia liên quan bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái rừng tràm trên đất than bùn tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Cây tràm trong khu khu bảo vệ nghiêm ngặt Vườn Quốc gia U Minh Hạ bị suy thoái và chết dần

Trong thời gian chờ ý kiến hướng dẫn và hỗ trợ của Bộ NN-MT, UBND tỉnh Cà Mau cho biết sẽ chỉ đạo Sở NN-MT, Vườn Quốc gia U Minh Hạ cùng các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, trọng tâm là khoanh vùng, quan trắc, đánh giá nguy cơ, điều tiết nước và vệ sinh rừng. Báo cáo định kỳ và đề xuất phương án phục hồi phù hợp, bảo đảm chủ động, kịp thời, không để tình trạng suy thoái, suy kiệt, chết và ngã đổ cây rừng diễn biến phức tạp hơn.

Tầng đất than bùn bị ngập nước trong thời gian dài ảnh hưởng đến sinh trưởng tự nhiên của cây tràm tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ

Như Báo SGGP đã thông tin, hiện phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia U Minh Hạ có khoảng 300ha rừng bị suy thoái. Ngoài ra, khoảng 467ha cũng đang có dấu hiệu suy kiệt.

Theo nhận định ban đầu của Vườn Quốc gia U Minh Hạ, cây tràm tại một số khu vực quá tuổi thành thục, nhiều cây già cỗi dẫn đến bị chết. Bên cạnh đó, rừng bị ngập nước trong thời gian dài do giữ nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, làm đất mất độ liên kết, tầng đất than bùn bị trôi rửa.

Bộ rễ cây rừng chỉ bám trên tầng đất than bùn, khiến cây dễ bị ngã đổ hơn so với các khu vực khác. Tuy nhiên, đây mới là nhận định ban đầu, chưa có kết luận chính thức từ các nhà khoa học và đơn vị nghiên cứu.

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