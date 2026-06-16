Y tế - Sức khỏe

Lần đầu tiên dùng robot cắt thực quản cho bệnh nhân ung thư

SGGPO

Ngày 16-6, Bệnh viện K cho biết các bác sĩ Khoa Ngoại tiêu hóa 2 lần đầu tiên thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi bằng robot cắt thực quản, tạo hình cho bệnh nhân ung thư thực quản xơ hóa nặng.

Bệnh nhân là ông Nguyễn Hải B. (66 tuổi, tỉnh Nghệ An) nhập viện trong tình trạng nuốt nghẹn do u thực quản. Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư thực quản 1/3 dưới. Khối u đã xâm lấn qua lớp cơ thành thực quản và di căn đến nhiều hạch lân cận.

Các bác sĩ đã đưa ra chỉ định phác đồ điều trị hóa xạ trị nhằm thu nhỏ khối u trước khi can thiệp ngoại khoa. Sau khi hoàn thành hóa xạ trị, bệnh nhân đáp ứng một phần, giai đoạn bệnh tiến triển đúng với dự liệu của các bác sĩ và đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật cắt thực quản và tạo hình.

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Bác sĩ Bệnh viện K sử dụng hệ thống robot thế hệ mới để phẫu thuật cắt thực quản và tạo hình cho bệnh nhân B. Ảnh: TRẦN HÀ

Sau hội chẩn, bệnh nhân được các bác sĩ khoa Ngoại tiêu hóa 2 chỉ định thực hiện phẫu thuật nội soi bằng Robot Da vinci thế hệ Xi để cắt thực quản kết hợp tạo hình sau quá trình hóa xạ trị.

TS-BS Đoàn Trọng Tú, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa 2 cho biết, đối với một bệnh nhân đã ngoài 60 tuổi, bệnh lý phức tạp thì việc dùng robot để phẫu thuật nội soi là phương án điều trị hợp lý, an toàn, tối ưu được hiệu quả và khả năng hồi phục sau phẫu thuật.

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Bệnh nhân B. sớm hồi phục sức khỏe sau khi được phẫu thuật cắt khối u thực quản. Ảnh: TRẦN HÀ

Ca phẫu thuật nội soi bằng robot cắt thực quản, tạo hình cho bệnh nhân B. đã thành công, đảm bảo triệt căn trong điều trị ung thư và an toàn tối đa cho người bệnh.

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KHÁNH NGUYỄN

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Nguyễn Hải B. Thuần Trung Đoàn Trọng Tú Thực quản Vinci Xạ trị Nghẹn Khối u Nguyễn Hải Nội soi

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