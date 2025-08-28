Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện thủy sinh quốc tế

Từ ngày 30-8 đến 1-9-2025, tại Centre Mall Võ Văn Kiệt (1466 Võ Văn Kiệt, phường Bình Tiên, TPHCM) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động thủy sinh quốc tế quy mô lớn, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam trở thành điểm hẹn của cộng đồng thủy sinh toàn cầu.

Điểm nhấn của sự kiện là cuộc thi thiết kế hồ thủy sinh quốc tế, nơi các nghệ nhân từ Nhật Bản, Indonesia, Philippines và Việt Nam trình diễn tài năng sáng tạo, biến những bể kính thành kiệt tác thiên nhiên sống động. Cuộc thi được giới chuyên môn đánh giá là bước tiến lớn, đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm mới nổi của bộ môn thủy sinh cảnh.

Không chỉ có thi tài, khán giả còn được tham gia trình diễn sáng tác hồ thủy sinh cùng các quán quân quốc tế. Đây là dịp hiếm có để người hâm mộ tận mắt chứng kiến những “ngón nghề” đỉnh cao của các bậc thầy thủy sinh như Takayuki Fukada (Nhật Bản), Jamaluddin Assalim (Indonesia), Bhatian Gigi (Philippines), cùng dàn nghệ nhân tài năng đến từ Việt Nam.

Bên cạnh các cuộc thi, sự kiện còn mang đến triển lãm hồ thủy sinh đặc sắc với 20 tác phẩm dự thi và 4 tác phẩm của các quán quân. Đây là nơi hội tụ những tác phẩm kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật, khoa học và sự tinh tế của thiên nhiên. Người xem sẽ có dịp chiêm ngưỡng nhiều phong cách khác nhau, từ sự tối giản Nhật Bản đến sự phóng khoáng đậm chất Đông Nam Á.

Ngoài ra, khán giả sẽ được tham gia workshop và giao lưu trực tiếp cùng các chuyên gia hàng đầu thế giới. Những buổi chia sẻ này hứa hẹn mang đến nhiều kiến thức bổ ích, từ kỹ thuật chăm sóc cây thủy sinh, cá cảnh cho đến xu hướng thiết kế hồ hiện đại, thân thiện với môi trường.

Sự kiện không chỉ là ngày hội của những người đam mê, mà còn là cơ hội để công chúng Việt Nam tiếp cận và trải nghiệm một bộ môn nghệ thuật đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Lần đầu tiên, người yêu thiên nhiên tại TPHCM có thể bước vào không gian thủy sinh quốc tế ngay tại sảnh trệt Centre Mall Võ Văn Kiệt, hoàn toàn miễn phí.

Ban tổ chức cho biết, chuỗi hoạt động được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phong trào thủy sinh trong nước, khuyến khích giới trẻ tìm hiểu và gắn bó với nghệ thuật gần gũi thiên nhiên. Đồng thời, đây cũng là dịp để Việt Nam khẳng định vị thế mới trên bản đồ thủy sinh thế giới, mở rộng cơ hội giao lưu và hợp tác quốc tế.

Lịch trình sự kiện - 13 giờ ngày 29-8: Khởi động bằng Cuộc thi bố cục hồ thủy sinh Việt Nam. - 10 giờ ngày 30-8: Cuộc thi thiết kế và hoàn thiện hồ thủy sinh. - 10 giờ ngày 31-8: Trình diễn sáng tác hồ thủy sinh cùng các quán quân quốc tế. - 08 giờ – 21 giờ ngày 1-9: Triển lãm hồ thủy sinh với các tác phẩm dự thi và tác phẩm của quán quân. “Lịch sử đang gọi tên Việt Nam” – lần đầu tiên, hàng loạt cao thủ quốc tế cùng hội tụ tại TPHCM, mang đến cho công chúng một không gian nghệ thuật thủy sinh đẳng cấp. Đừng bỏ lỡ cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng và hòa mình vào thế giới đầy cảm hứng của thủy sinh ngay tại Centre Mall Võ Văn Kiệt.

PHÒNG THỊ TRƯỜNG