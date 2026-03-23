Lần đầu tổ chức hội nghị khoa học - công nghệ chăn nuôi - thú y toàn quốc

Chủ trì cuộc họp báo chiều 23-3 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) Phùng Đức Tiến cho biết, lần đầu tiên một hội nghị khoa học - công nghệ về chăn nuôi và thú y được tổ chức ở quy mô toàn quốc, với kỳ vọng tạo động lực mới cho ngành chăn nuôi - thú y Việt Nam phát triển.

Chiều 23-3, tại Hà Nội, Bộ NN-MT đã tổ chức họp báo về Hội nghị khoa học - công nghệ trong chăn nuôi và thú y toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra trong hai ngày 27 và 28-3 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).

Theo Bộ NN-MT, khoảng 750 đại biểu từ các cơ quan Trung ương, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, hiệp hội và tổ chức quốc tế sẽ tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, đây là hội nghị khoa học - công nghệ quy mô quốc gia đầu tiên của ngành chăn nuôi và thú y Việt Nam, nhằm tổng kết những kết quả đã đạt được trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong giai đoạn 2021-2025, đồng thời định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, hiện nay, về giống và năng suất, có những giải pháp công nghệ, Việt Nam không còn thua kém thế giới, có những sản phẩm vật nuôi đã đạt 90-95% năng suất thế giới. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngành chăn nuôi - thú y phát triển nhanh và biến động liên tục, việc cập nhật, tiếp cận tiến bộ khoa học - công nghệ phải được thực hiện thường xuyên, liên tục như một “dòng chảy”.

Theo ông, hai yếu tố then chốt cần tập trung là giống và thức ăn chăn nuôi. Trong đó, giống quyết định năng suất, còn thức ăn phải được tối ưu dinh dưỡng và giá thành.

Ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, hội nghị sẽ tập trung vào các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu xuất khẩu. Trong đó, ưu tiên các giải pháp lớn như phát triển giống năng suất, chất lượng cao, đổi mới công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi nhằm giảm chi phí - giá thành trong nước, kiểm soát tình trạng kháng kháng sinh và dịch bệnh…

Theo Bộ NN-MT, phiên toàn thể sáng 28-3 sẽ tổng kết giai đoạn 2021-2025 và đề ra định hướng đến năm 2030. Cùng ngày, các phiên chuyên đề sẽ thảo luận sâu về các lĩnh vực: chăn nuôi heo và gia cầm, gia súc nhai lại - sức khỏe vật nuôi - công nghệ vaccine, sinh phẩm thú y - kháng kháng sinh và an toàn thực phẩm. Khu triển lãm khoa học - công nghệ với khoảng 20 gian hàng sẽ diễn ra từ chiều 27-3, với nhiều sản phẩm, giải pháp đã được ứng dụng thực tiễn, góp phần thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và kết nối cung - cầu công nghệ.

