Phường Bình Thới thu ngân sách đạt 89% dự toán năm

Trong 6 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước của phường Bình Thới ước đạt 89% dự toán của cả năm.

Chiều 10-7, Đảng ủy phường Bình Thới, TPHCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế phường Bình Thới giữ vững mức tăng trưởng, thu ngân sách đạt kết quả nổi bật. Cụ thể, thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 315 tỷ đồng, đạt 89% dự toán năm. Phường cũng chú trọng đồng hành với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn trên các lĩnh vực đạt 100%.

Từ nay đến cuối năm 2026, phường dự kiến tổ chức các chương trình đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh phát biểu chỉ đạo và định hướng tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đề nghị phường tăng tốc trong công tác khám sức khỏe toàn dân; chuẩn bị tốt cho năm học mới, bảo đảm 100% trẻ trong độ tuổi đi học đều được đến trường. Phường cũng cần tiếp tục rà soát cán bộ để bố trí đúng người, đúng việc, đúng năng lực; đồng thời triển khai các bước chuẩn bị cho công tác sắp xếp lại đơn vị hành chính trong thời gian tới.

LÊ VĨNH