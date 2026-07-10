Dầu Tiếng: Nâng cao sự hài lòng của người dân bằng chuyển đổi số

Với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm phục vụ, xã Dầu Tiếng (TPHCM) đang đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng trao đổi với ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch UBND xã về nội dung này.

Chủ tịch UBND xã Dầu Tiếng Nguyễn Hữu Thành

- PV: Thưa ông, đâu là những điểm nhấn quan trọng trong công tác chuyển đổi số của địa phương thời gian qua?

* Ông Nguyễn Hữu Thành: Xã Dầu Tiếng xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Do đó, nội dung cải cách hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công luôn gắn với ứng dụng công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, xã đã thành lập 26 Tổ công nghệ số cộng đồng với 136 thành viên tại các ấp để hỗ trợ người dân tiếp cận nền tảng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác số hóa hồ sơ của xã đạt 99,7%. Đến nay, có 1.180 hồ sơ được lưu trữ trên hệ thống, bảo đảm đồng bộ, liên thông dữ liệu. Địa phương đã tiếp nhận, giải quyết 2.991 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 98,7%; tỷ lệ xử lý phản ánh của người dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn thực hiện xin lỗi theo quy định đạt 100%; mức độ hài lòng của người dân đạt 100%.

- Những con số về dịch vụ công trực tuyến của xã đạt được là rất ấn tượng. Điều này mang lại lợi ích thiết thực gì cho người dân, thưa ông?

* Dịch vụ công trực tuyến giúp người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện hơn. Chỉ cần một điện thoại thông minh hoặc máy tính kết nối mạng internet là có thể nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ xử lý và nhận kết quả trực tuyến, giảm thời gian đi lại, chờ đợi.

Việc số hóa quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cũng nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đồng thời góp phần hình thành công dân số thông qua việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số khác.

Chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hướng tới nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Dầu Tiếng

- Xã đã làm gì để "phổ cập" kỹ năng số cho người cao tuổi vốn ngại sử dụng tiện ích số?

* Địa phương xác định chuyển đổi số chỉ thành công khi mọi người dân đều có thể tiếp cận và tham gia, nhất là người cao tuổi và những người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ.

Đến với Trung tâm Phục vụ hành chính công, người dân sẽ được cán bộ, công chức trực tiếp hướng dẫn người dân các quy trình thực hiện hồ sơ trực tuyến. Đồng thời, các Tổ công nghệ số cộng đồng tại các ấp hỗ trợ cài đặt ứng dụng, tạo tài khoản dịch vụ công, hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu hồ sơ và sử dụng các nền tảng số.

Đối với người cao tuổi, xã ưu tiên phương pháp "cầm tay chỉ việc", kết hợp với các đoàn thể tổ chức tập huấn phù hợp từng nhóm đối tượng, giúp người dân từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính và cuộc sống hằng ngày.

Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

- Để công tác chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống, sắp tới xã sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào?

* Thời gian tới, xã tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến theo hướng đơn giản, thuận tiện; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu; giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và rà soát, đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Riêng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ “đặt” hòm thư góp ý trực tuyến và đánh giá mức độ hài lòng của người dân bằng mã QR. Trung tâm cũng sẽ tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân về chuyển đổi số, an ninh mạng, an toàn thông tin, kỹ năng sử dụng nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt và App Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện 100% trường học trên địa bàn xã đã thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong các hoạt động thu, chi tài chính.

Với quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận của người dân, xã Dầu Tiếng sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

- Xin cảm ơn ông!

VĂN SƠN (thực hiện)