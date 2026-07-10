Phường Hòa Bình: Nhiều giải pháp đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị của phường trong 6 tháng đầu năm 2026, nhất là sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt như kỳ vọng, đòi hỏi phải có giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Do đó, trong triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đề nghị Đảng bộ phường rà soát toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ để tập trung lãnh đạo, điều hành theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và tiến độ thực hiện. Khẩn trương bổ sung, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch hành động nhằm triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình mới của Trung ương và Thành ủy; lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và mô hình quản trị hiện đại làm động lực nâng cao hiệu quả hoạt động.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hòa Bình lần thứ 5

Đồng chí cũng yêu cầu tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, giảm ngập nước, giảm ùn tắc giao thông và xây dựng đô thị văn minh. Cùng với đó là hoàn thành chương trình khám sức khỏe toàn dân đúng tiến độ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho năm học mới, bảo đảm mọi học sinh đều được đến trường.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị tiếp tục rà soát, bố trí cán bộ theo đúng năng lực, vị trí việc làm; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, nhất là các lĩnh vực chuyển đổi số; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả đánh giá cán bộ theo kết quả, sản phẩm công việc.

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CẨM NƯƠNG