Wren Evans ra mắt album thứ 2

"Nổ" là album thứ 2 của Wren Evans sau album đầu tay “Loi Choi” đã từng ghi dấu ấn trong cộng đồng yêu nhạc Việt.

Ra mắt album Nổ ngay đầu năm 2026, album bao gồm 12 ca khúc do Wren Evans và nhà sản xuất âm nhạc itsnk sáng tác, cả hai cũng đã từng hợp tác và tạo nên thành công với album đầu tay Loi Choi cho Wren Evans.

Ngoài 2 ca khúc Thu đợi vàVừa tìm thấy đã đánh mất, album còn là những lời tâm tình, chiêm nghiệm về cuộc sống và quá trình trưởng thành của Wren Evans, có thể kể đến như 144, Gắn bó né tránh sợ hãi, Chờ trong trăng, Không thử sao biết…

Album Nổ được kết nối chặt chẽ với nhau qua 2 phần, đưa người xem từ không gian đời thật vào thế giới broadway đầy cảm xúc.

Wren Evans chính thức trở lại với âm nhạc

Dõi theo âm nhạc của Wren Evans, chắc hẳn khán giả yêu nhạc sẽ cảm thấy bất ngờ với Chờ trong trăng - đây là một ca khúc pop, hip hop, UK garage với ca từ lãng mạn, du dương và đầy chất thơ trong một đêm trăng tỏ. Có thể thấy, trong album này, Wren Evans đã khéo léo đưa hình ảnh vầng trăng vào các sáng tác của mình, để thể hiện vẻ đẹp của nỗi nhớ và sự cô đơn kéo dài.

144 là ca khúc mang tính thể nghiệm, có nhịp dồn dập và mang thông điệp thời đại tích cực.

Mưa chưa tạnh mang đến cảm giác lạnh lẽo, chất chứa cảm xúc vừa mạnh vừa nhẹ, ca khúc giữ vai trò kết nối hoàn hảo với sự tiếc nuối khi Vừa tìm thấy đã đánh mất.

Wren Evans trở lại với những thanh âm trưởng thành, cảm xúc và đầy chiêm nghiệm hơn

Còn Gió đưa tình mang giai điệu lãng mạn, vui tươi tràn đầy nhựa sống, và là điểm nhấn thú vị trong tổng thể album này của Wren Evans.

Album Nổ được kết bằng ca khúc Nổ không?. Sau những khó khăn, Wren Evans đã trở lại với âm nhạc bằng sự nguyên bản, trưởng thành và sâu sắc hơn.

