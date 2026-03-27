Lan tỏa văn hóa đọc cho trẻ em qua thư viện số "Mặt trời nhỏ"

Ngày 27-3, Đài Truyền hình Việt Nam phát động dự án thư viện số "Mặt trời nhỏ", một sáng kiến cộng đồng nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận các tác phẩm văn học cho trẻ em trên cả nước.

Mặt trời nhỏ hướng tới xây dựng một không gian đọc sách trực tuyến, nơi các tác phẩm văn học được truyền tải qua giọng đọc của những nghệ sĩ, người nổi tiếng.

Trong dự án, mỗi nghệ sĩ được xem như một “người ươm nắng”, còn các em nhỏ là những “tia nắng”, cùng tạo nên hệ sinh thái lan tỏa tri thức và cảm hứng đọc sách.

Ngay từ khi khởi động, dự án đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều gương mặt quen thuộc như nhà báo Lại Văn Sâm, các MC của VTV và nhiều nghệ sĩ như Phan Mạnh Quỳnh, Dương Hoàng Yến, Đông Hùng, Bảo Trâm, cùng các diễn viên Hồng Diễm, Kiều Anh, Thu Quỳnh, Minh Huyền…

Ở giai đoạn đầu, ban tổ chức đặt mục tiêu huy động khoảng 100 nghệ sĩ tham gia đọc sách, góp phần tạo nên nguồn nội dung phong phú, gần gũi với thiếu nhi.

Theo kế hoạch, thư viện số Mặt trời nhỏ chính thức hoạt động từ ngày 1-6 thông qua ứng dụng riêng, chuyên trang trên website Thời báo VTV và nền tảng VTVgo. Việc chuyển tải đa nền tảng giúp trẻ em ở nhiều vùng miền, đặc biệt khu vực còn hạn chế điều kiện tiếp cận sách, có thêm cơ hội tiếp cận tri thức.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam khẳng định, Mặt trời nhỏ là một phần trong chiến lược nội dung mới của VTV3. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng truyền thông số, nhà đài đặt mục tiêu vừa tạo ra các chương trình hấp dẫn, vừa bảo đảm chiều sâu nội dung và giá trị văn hóa.

VĨNH XUÂN