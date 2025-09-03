Từ ngày 4-9, khán giả truyền hình sẽ được gặp gỡ bộ phim mới của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam mang tên " Cách em 1 milimet" sẽ lên sóng VTV3 vào tối thứ năm và thứ sáu hàng tuần.

Sau gần 20 năm, dòng phim tuổi học trò trở lại sóng giờ vàng VTV3

Điểm nhấn đáng chú ý của bộ phim là sự xuất hiện của dàn diễn viên nhí tài năng, lần đầu tiên tham gia một dự án dài tập nhưng đã gây ấn tượng với lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc.

Khán giả sẽ gặp Thục Phương (vai Tú lúc nhỏ), Gia Long (vai Bách), Minh Xíu (vai Đức), Đức Phong (vai Biên), Quỳnh Trang (vai Ngân), Sơn Tùng (vai Viễn), cùng nhiều gương mặt khác như Tân Anh, Gia Bảo, Khánh Chi… Những gương mặt trẻ trung này góp phần tái hiện sống động một tuổi thơ hồn nhiên, nghịch ngợm nhưng cũng đầy yêu thương, sẻ chia.

Nhiều gương mặt diễn viên trẻ xuất hiện trong phim "Cách em 1 milimet"

Nội dung phim xoay quanh tình bạn gắn bó của nhóm trẻ em ở làng Mây, nơi Tú, Bách, Đức, Thư, Biên và Quyên cùng nhau tạo dựng “đại bản doanh” để khám phá thế giới riêng. Những trò chơi, những “trận chiến” ngây thơ, cả tình cảm trong sáng dần lớn lên theo năm tháng.

Xen lẫn trong đó là rung động đầu đời của Viễn và Ngân, để lại những kỷ niệm khó quên. Nhưng, biến cố bất ngờ đã chia cắt nhóm bạn, khiến tuổi thơ rực rỡ trở thành miền ký ức xa xôi. 20 năm sau, khi trưởng thành, họ tình cờ trở lại quê nhà, đối diện với bí mật xưa và tìm lại tình bạn tưởng chừng đã ngủ quên.

Phim có nhiều câu chuyện trong veo về tuổi học trò

Không chỉ dừng ở những kỷ niệm tuổi thơ, Cách em 1 milimet còn khắc họa hành trình trưởng thành, khi các nhân vật sau hơn 20 năm gặp lại và đối diện với ký ức, bí mật xưa. Ở giai đoạn này, dàn diễn viên trưởng thành quen thuộc như Minh Huyền, Hà Việt Dũng, Huỳnh Anh, Trọng Lân, Quỳnh Châu… sẽ tiếp nối câu chuyện, mang đến những cung bậc cảm xúc sâu lắng.

Được đạo diễn bởi Phạm Gia Phương và Trần Trọng Khôi, bộ phim không chỉ khắc họa tình bạn gắn bó suốt đời mà còn đem đến sự mới lạ cho dòng phim gia đình, tình cảm. Cách em 1 milimet được xem là sự trở lại đầy bất ngờ của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam với dòng phim tuổi học trò, sau gần 20 năm kể từ Đội đặc nhiệm nhà C21.

MAI AN