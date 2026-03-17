Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thăm, chúc mừng Nhà xuất bản Trẻ

Chiều 17-3, đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM do đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm Nhà xuất bản Trẻ nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (24-3-1981 - 24-3-2026).

Phát biểu tại buổi thăm, đồng chí Lê Văn Minh đánh giá cao các hoạt động của Nhà xuất bản Trẻ thời gian qua; tin tưởng thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò của Nhà xuất bản Trẻ trong việc tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Thành ủy TPHCM về phát triển văn hóa Việt Nam.

Qua đó, đóng góp tích cực vào việc đề cao giá trị nhân văn, chuẩn mực đạo đức xã hội, với mục tiêu cao cả là xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trở thành sức mạnh nội sinh, nền tảng, động lực của sự phát triển, là hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Liên quan một số khó khăn hiện nay của Nhà xuất bản Trẻ về nhân sự, đồng chí Lê Văn Minh cho biết, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM sẽ tiếp tục quan tâm sớm kiện toàn bộ máy, bố trí nhân sự để đơn vị hoạt động tốt hơn trong thời gian tới.

Bạn đọc tham quan Hội sách mừng sinh nhật 45 năm của Nhà xuất bản Trẻ Nhân dịp 45 năm thành lập, Nhà xuất bản Trẻ ra mắt nhiều bộ sách giá trị, như Đại Việt thông sử (bộ thông sử hoàn chỉnh đầu tiên của Việt Nam) kỷ niệm 300 năm ngày sinh của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn; Đẹp Xưa (Sơn Nam); Hồ sơ một thế hệ - hướng đến kỷ niệm 95 thành lập Thành đoàn TPHCM; Boxset Chuyện xứ Lang Biang phiên bản bỏ túi, khuyến đọc (Nguyễn Nhật Ánh); Tầm nguyên từ điển (Lê Văn Hòe, thuộc bộ Tiếng Việt giàu đẹp)…

THIÊN LINH