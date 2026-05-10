“Điểm chạm” văn hóa ẩm thực Việt tại Bắc Âu

Giữa trung tâm thành phố Tampere, Nam Phần Lan, hai nhà hàng mang đậm dấu ấn Việt Nam là Bistro DinDín và Obanh Vietnamese Kitchen đang trở thành những điểm nhấn đáng chú ý trong bức tranh ẩm thực địa phương.

Chủ của hai nhà hàng này là chị Mai Tran. Theo Báo Aamulehti (Phần Lan), Mai Tran là một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng chủ nhà hàng nhập cư tại Phần Lan, những người đang góp phần “lấp đầy khoảng trống nhân lực và làm phong phú đời sống ẩm thực địa phương”.

Bistro DinDín là dấu ấn đầu tiên của Mai Tran tại Tampere. Đây là mô hình ẩm thực Việt hiện đại, kết hợp tinh thần truyền thống và phong cách châu Âu. Nhà hàng tập trung vào các món ăn quen thuộc như phở, bún, gỏi cuốn, bò kho, những món được xem là “xương sống” của ẩm thực Việt. Tuy nhiên, cách tiếp cận của Bistro DinDín không đơn thuần là giữ nguyên hương vị nguyên bản, mà điều chỉnh để phù hợp với thị trường Bắc Âu.

Thực đơn của nhà hàng cho thấy sự linh hoạt rõ rệt. Ngoài các món truyền thống, Bistro DinDín còn bổ sung lựa chọn thuần chay và không gluten, một yêu cầu phổ biến tại Phần Lan hiện nay. Chính sự cân bằng giữa “giữ gốc” và “thích nghi” này đã giúp Bistro DinDín nhanh chóng có được chỗ đứng tại trung tâm Tampere, trở thành một trong những điểm đến được nhiều người dân địa phương lựa chọn.

Chị Mai Tran, chủ hai nhà hàng Bistro DinDín và Obanh Vietnamese Kitchen tại Phần Lan (ẢNH: Erika Ahopelto / Aamulehti)

Nếu như Bistro DinDín mang phong cách hiện đại, Obanh Vietnamese Kitchen lại đại diện cho một hướng đi khác khi hướng đến ẩm thực đường phố Việt Nam. Nhà hàng được xây dựng với mục tiêu mang hương vị ẩm thực Việt Nam đích thực, đặc biệt là bánh mì và các món ăn đường phố, đến với thực khách.

Không gian và thực đơn của Obanh Vietnamese Kitchen tập trung vào sự đơn giản, nhanh gọn nhưng vẫn giữ được bản sắc. Bánh mì - món ăn biểu tượng của ẩm thực Việt - là trung tâm của mô hình này, bên cạnh các món như gỏi cuốn, bún, cơm và món xào. Đáng chú ý, Obanh Vietnamese Kitchen không chỉ phục vụ khách Việt mà hướng mạnh tới người dân bản địa, với cách điều chỉnh khẩu vị tinh tế nhưng không làm mất đi “linh hồn” món ăn.

Để có được những thành quả bước đầu tại một thị trường ẩm thực không hề dễ tính như Phần Lan, Báo Aamulehti cho hay, Mai Tran đã phải đối mặt với không ít khó khăn. Áp lực chi phí vận hành cao, quy định nghiêm ngặt và sự cạnh tranh gay gắt trong ngành ẩm thực là những thách thức mà chị phải vượt qua để dần tìm được chỗ đứng. Nhưng khó hơn cả là ở sự khác biệt khẩu vị. Ẩm thực Việt vốn sử dụng nhiều gia vị đặc trưng như nước mắm, rau thơm - những yếu tố không phải lúc nào cũng phù hợp với thói quen ăn uống của người Bắc Âu.

Điều này buộc Mai Tran phải điều chỉnh thực đơn một cách linh hoạt để làm sao vừa giữ được hương vị của món ăn, vừa đảm bảo tính dễ tiếp cận với thực khách bản địa. Khó khăn là vậy nhưng Mai Tran cũng đang hưởng lợi từ một xu hướng lớn là sự phát triển mạnh mẽ của ẩm thực châu Á tại châu Âu. Ẩm thực Việt, với đặc trưng thanh nhẹ, nhiều rau xanh và cân bằng dinh dưỡng, ngày càng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng Phần Lan vốn ưa lối sống lành mạnh.

Điểm nổi bật trong hành trình của Mai Tran không chỉ là mở nhà hàng, mà là nỗ lực duy trì bản sắc ẩm thực Việt trong môi trường quốc tế. Điều này thể hiện qua cách giữ nguyên công thức phở truyền thống, từ nước dùng hầm xương đến cách sử dụng các loại thảo mộc đặc trưng.

Nói một cách khác, Bistro DinDín và Obanh Vietnamese Kitchen là cơ sở kinh doanh, nhưng cũng là "điểm chạm", điểm gặp gỡ văn hóa giữa người Việt và thực khách địa phương - nơi ẩm thực trở thành một cách kể chuyện về bản sắc, ký ức và hành trình hội nhập của cộng đồng nhập cư nơi xứ lạnh.

Báo Aamulehti nhận định các nhà hàng như của Mai Tran đang góp phần “đa dạng hóa thị trường ẩm thực địa phương và phản ánh sự thay đổi trong cấu trúc xã hội đô thị Phần Lan”.

MINH CHÂU