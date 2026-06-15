Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí

Chiều 15-6, đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đến thăm, chúc mừng Hội Nhà báo TPHCM, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết gửi lời chúc đến tập thể Hội Nhà báo TPHCM.

Đồng chí nhận xét, thời gian qua, lực lượng báo chí thành phố đã phát huy rất tốt vai trò của mình, luôn đồng hành trong tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng của thành phố. Lực lượng báo chí thành phố đông đảo, lớn mạnh, giữ vị trí đặc biệt quan trọng ở khu vực phía Nam cũng như trên cả nước.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí. Thực hiện: THU HƯỜNG

Theo đồng chí, báo chí thành phố đang trong giai đoạn sắp xếp lại nhằm thực hiện chủ trương chung của Trung ương. Thời gian qua, lãnh đạo thành phố rất quan tâm, mục tiêu hướng tới vừa đảm bảo yêu cầu sắp xếp theo chỉ đạo chung, vừa đảm bảo chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí trong thời gian tới. Đồng chí mong muốn Hội Nhà báo TPHCM sâu sát, nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng của hội viên, từ đó đề xuất các giải pháp chia sẻ với thành phố để cùng triển khai thực hiện tốt chủ trương này.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết thăm, chúc mừng Hội Nhà báo TPHCM

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng lưu ý Hội Nhà báo TPHCM chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội sắp tới; sau sắp xếp, có thêm nhiều hoạt động, mô hình nhằm tạo môi trường sinh hoạt chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ cho đội ngũ người làm báo trên địa bàn. Cùng với đó, phối hợp làm tốt hơn nữa công tác truyền thông, cùng thành phố tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước và thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết thăm, chúc mừng Hội Nhà báo TPHCM

Trước đó, thông tin với đoàn đại biểu, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong cho biết, năm qua, hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố diễn ra rất sôi nổi. Báo chí thành phố luôn bám sát các chủ trương, chính sách của thành phố, nhất là những chính sách mới, tác động đến người dân để truyền thông chính sách. Hội cũng phối hợp cùng các sở, ngành tổ chức các giải báo chí thành phố, giải báo chí chuyên ngành nhằm cổ vũ, động viên đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên.

Ông Nguyễn Tấn Phong cũng chia sẻ thêm, trong bối cảnh báo chí thành phố sắp xếp lại theo chủ trương của Trung ương, Hội luôn cố gắng động viên đội ngũ những người làm báo tại các cơ quan báo chí thành phố. Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM mong muốn Thành ủy quan tâm, có các chính sách hỗ trợ những người làm báo bị ảnh hưởng bởi đợt sắp xếp.

Chiều cùng ngày, đoàn cũng đến thăm, chúc mừng Văn phòng Đại diện Báo Phụ nữ Việt Nam tại TPHCM. Thông tin với đoàn, Nhà báo Nguyễn Phước Long, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Phụ nữ Việt Nam tại TPHCM cho biết, trong các chỉ đạo xuyên suốt của Ban biên tập qua các thời kỳ, văn phòng đại diện vẫn luôn giữ vững quan điểm xem TPHCM là trung tâm và hình mẫu trong mọi công tác tuyên truyền. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết thăm, chúc mừng Văn phòng Đại diện Báo Phụ nữ Việt Nam tại TPHCM Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết chúc mừng và trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Báo Phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là Văn phòng đại diện tại TPHCM trong tuyên truyền các chủ trương của thành phố, cũng như kết quả đạt được trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trên địa bàn TPHCM, nhất là tuyên truyền, chia sẻ thông tin về những thành quả của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TPHCM. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn, Báo Phụ nữ Việt Nam tiếp tục quan tâm tuyên truyền, đồng hành cùng phong trào phụ nữ cũng như các hoạt động chung của thành phố.

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THU HƯỜNG