Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông thăm Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM

Sáng 15-6, đoàn công tác Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc mừng Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026).

Thực hiện: NGÔ BÌNH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, nhà báo, phóng viên, biên tập viên Báo Tiền Phong nói chung và Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM nói riêng.

Đồng chí Đặng Minh Thông cùng đoàn thăm, chúc mừng Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM

Đồng chí Đặng Minh Thông đánh giá cao Báo Tiền Phong trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động xã hội sau mặt báo. Đồng chí khẳng định, lãnh đạo thành phố luôn trân trọng, ghi nhận vai trò của các cơ quan báo chí trong sự nghiệp phát triển chung của TPHCM, trong đó có Báo Tiền Phong.

Đồng chí Đặng Minh Thông thăm, chúc mừng Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ mong muốn đội ngũ người làm báo tiếp tục phát huy tinh thần lao động sáng tạo, nhiệt huyết cống hiến; có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, có chiều sâu, lan tỏa giá trị tích cực, góp phần phát triển đất nước nói chung và TPHCM nói riêng.

Chia sẻ về những mục tiêu, nhiệm vụ của TPHCM trong giai đoạn mới, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Đặng Minh Thông mong muốn Báo Tiền Phong tiếp tục đồng hành cùng thành phố, đẩy mạnh tuyên truyền về các cơ chế, chính sách mới với phương châm “TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM”.

Nhà báo Lý Thành Tâm thông tin về hoạt động của cơ quan đến đoàn công tác

Nhà báo Lý Thành Tâm, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM, trân trọng cảm ơn lãnh đạo TPHCM đến thăm, chúc mừng nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời khẳng định đội ngũ người làm báo tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin, đóng góp vào sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

NGÔ BÌNH