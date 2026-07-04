Lãnh đạo Thành ủy TPHCM thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), ngày 4-7 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, Đoàn lãnh đạo Thành ủy do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn, đã thăm hỏi, tặng quà Mẹ VNAH và gia đình chính sách trên địa bàn các xã Tân An Hội, xã Thái Mỹ, xã Nhuận Đức.

Mẹ VNAH Kiều Thị Nông và đồng chí Nguyễn Phước Lộc. QUANG HUY

Tại buổi thăm hỏi, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, bày tỏ xúc động khi được về thăm quê hương “Đất thép thành đồng Củ Chi”, đồng thời thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời chúc sức khỏe và lòng biết ơn sâu sắc đến Mẹ VNAH Kiều Thị Nông và Mẹ VNAH Nguyễn Thị Hãnh, cùng đại diện của 30 gia đình thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi, tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Hãnh. Ảnh: QUANG HUY

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc biểu dương cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị các xã Tân An Hội, xã Thái Mỹ và xã Nhuận Đức trong suốt thời gian qua đã luôn chủ động, tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong công tác chăm sóc các gia đình chính sách và đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và các xã thăm hỏi 2 Mẹ VNAH. Ảnh: QUANG HUY

“Chính sách đối với người có công là chính sách cao nhất, quan trọng nhất trong hệ thống chính sách của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, trong mọi giai đoạn, mọi hoạt động của đất nước nói chung và TPHCM nói riêng, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” phải luôn được thực hiện một cách thường xuyên, sâu sắc, cụ thể và thiết thực. Chỉ khi chúng ta thực hiện tốt, toàn vẹn những nhiệm vụ này thì công tác tri ân của chúng ta mới thực sự đạt được yêu cầu, trọn vẹn về cả giá trị vật chất lẫn ý nghĩa tinh thần”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

QUANG HUY