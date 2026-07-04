Bão số 1 áp sát tỉnh Quảng Ninh

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, chiều 4-7, bão số 1 đang áp sát khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh. Từ đêm nay đến sáng 5-7, Đông Bắc bộ có mưa rất lớn.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin chi tiết về tình hình bão số 1, chiều 4-7

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều 4-7, bão số 1 tiếp tục áp sát đất liền Quảng Ninh. Cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo từ chiều đến khoảng 23 giờ cùng ngày, ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão. Đông Bắc bộ có mưa rất to đến hết ngày 5-7, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Lực lượng biên phòng tuyến biển hướng dẫn tàu thuyền ở tỉnh Quảng Ninh vào bờ tránh trú bão số 1. Ảnh: Biên phòng Quảng Ninh

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, lúc 14 giờ ngày 4-7, tâm bão số 1 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km về phía Nam Đông Nam. Do ảnh hưởng của bão, đặc khu Bạch Long Vĩ ghi nhận gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; đặc khu Cô Tô có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 2,25m; khu vực Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Vị trí tâm bão số 1 lúc 16 giờ ngày 4-7 theo dữ liệu GFS (Hoa Kỳ). Ảnh chụp màn hình ứng dụng theo dõi mây vệ tinh Z.E

Dự báo từ thời điểm này đến khoảng 23 giờ ngày 4-7, khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão. Gió mạnh nhất từ 15 giờ đến 21 giờ, khi tâm bão đi vào khu vực đất liền của tỉnh Quảng Ninh. Ven biển có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10.

Ban chỉ huy Quân sự phường Hồng Gai (tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra các điểm có nguy cơ ảnh hưởng mưa bão, sáng 4-7. Ảnh: ĐOÀN LUÂN

Tàu thuyền tại tỉnh Quảng Ninh về nơi tránh trú bão, sáng 4-7. Ảnh: HẢI YẾN

Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó bão số 1, sáng 4-7. Ảnh: CTV

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng dự báo từ chiều, đêm 4-7 đến hết ngày 5-7, khu vực Đông Bắc bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Các địa phương ở miền núi và trung du phía Bắc có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng với mức rủi ro lớn trong 1-2 ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đề nghị các địa phương và người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn sơ tán, tránh trú của chính quyền địa phương.

PHÚC HẬU