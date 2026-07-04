Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ xây dựng chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm

Sáng 4-7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6-2026 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6-2026 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, Chính phủ khóa XVI, dù mới hoạt động gần 3 tháng, nhưng đã có nhiều đổi mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng khoa học, quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả.

Đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng tiếp tục duy trì tích cực. GDP quý II ước tăng 8,39%, đưa mức tăng trưởng 6 tháng lên 8,18%; có 9 địa phương tăng trưởng hai con số.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt khoảng 62% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 550 tỷ USD, tăng 27,1%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng. Số doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở lại cao hơn số doanh nghiệp rút khỏi thị trường, cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp tục được củng cố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh, trong những tháng qua, phát triển hạ tầng có nhiều đột phá, trong đó khởi công nhiều dự án hạ tầng chiến lược, chính sách nhà ở có nhiều định hướng mới, phù hợp như phát triển nhà cho thuê, nhà bán, nhà chính sách... Cùng với đó là công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ điểm nghẽn được thúc đẩy quyết liệt hơn.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, nhất là chăm lo người có công, hộ nghèo, đối tượng yếu thế, giáo dục, y tế và đời sống nhân dân (gần 90.000 tỷ đồng tín dụng chính sách đã hỗ trợ trên 1,2 triệu lượt hộ, đối tượng thụ hưởng; bảo đảm nguồn tăng lương cơ sở từ ngày 1-7). Đầu tư xây dựng 229 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới…

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để đạt được những kết quả trên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ nhiều hạn chế cần sớm khắc phục. Mức tăng trưởng 6 tháng đạt khoảng 8,2%, thấp hơn mục tiêu 9,7%; có 25/34 địa phương chưa đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm, 6 tháng cuối năm phải đạt mức tăng khoảng 11,9%.

Cùng với đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án hạ tầng chiến lược và chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; vẫn còn 7 bộ, cơ quan Trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 5%.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tăng trưởng chưa lan tỏa đồng đều; nhiều ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày, chế biến gỗ, chế biến thực phẩm còn gặp khó khăn. Các lĩnh vực bán lẻ, vận tải, lưu trú, tài chính - ngân hàng đều tăng thấp hơn kịch bản. Điều này cho thấy khu vực tạo nhiều việc làm và thu nhập thực của người dân chưa cải thiện tương xứng. Trong khi đó, cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro, như xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong các hạn chế, khó khăn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chỉ rõ môi trường đầu tư, kinh doanh đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, thời gian và chi phí cho thủ tục còn cao. Còn tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Luật và Nghị quyết của Quốc hội. Điều này được thể hiện trong hơn 4.400 dự án được rà soát, mới khoảng 1/3 được tháo gỡ dứt điểm.

Đáng chú ý, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại một số nơi còn lúng túng; tiến độ xây dựng các trường phổ thông liên cấp nội trú tại xã biên giới còn chậm, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ xây dựng chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm, với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra và tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ.

Thứ nhất, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô. Khẩn trương xử lý dự án chậm, công trình ách tắc, đất đai bỏ hoang và nguồn lực đình trệ do thủ tục, quy hoạch, mặt bằng, vật liệu hoặc né tránh trách nhiệm.

Thứ hai, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, khơi thông đầu tư tư nhân và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước. Đầu tư công phải là vốn mồi để mở ra không gian phát triển, tập trung vào hạ tầng chiến lược và các công trình có sức lan tỏa cao như giao thông, cảng biển, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và các dự án phục vụ APEC 2027.

Thứ ba, bảo vệ thị trường xuất khẩu, giảm lệ thuộc và nâng cao năng lực công nghiệp trong nước. Phải coi việc đáp ứng tiêu chuẩn về xuất xứ, sở hữu trí tuệ, môi trường và lao động là vấn đề an ninh kinh tế.

Thứ tư, bảo đảm đồng bộ an ninh năng lượng, lương thực, nguồn nước, dữ liệu và chủ quyền số. Không để thiếu điện, xăng dầu, nguyên liệu thiết yếu và nước cho sản xuất, đời sống trong bất kỳ tình huống nào.

Thứ năm, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt. Khẩn trương tổng rà soát hệ thống pháp luật, xử lý các quy định chồng chéo, nhất là về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đấu thầu, môi trường, tài sản công và phân cấp.

Thứ sáu, phát triển văn hóa - xã hội và con người, bảo đảm mọi người dân được hưởng thành quả phát triển. Tăng trưởng chỉ có ý nghĩa khi đi cùng việc làm, thu nhập, nhà ở, giáo dục, y tế và môi trường sống tốt hơn.

Thứ bảy, tiếp tục củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa, xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thứ tám, tiếp tục xây dựng Đảng bộ, các cấp ủy và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.

4 yêu cầu cho năm học mới Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai 4 yêu cầu cho năm học mới. - Sớm hoàn thiện tiêu chí, tiêu chuẩn công nhận trường chuẩn quốc gia, thí điểm các mô hình quản trị mới. Các địa phương phải bảo đảm đủ trường, lớp, giáo viên, sách, thiết bị tối thiểu và an toàn công trình trường học. - Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, phòng chống bạo lực, xâm hại, ma túy, thuốc lá điện tử và rủi ro trên không gian mạng. - Quy hoạch, xây dựng đồng bộ trường học và hạ tầng xã hội phù hợp với quy mô dân số, đặc điểm địa bàn; tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất, thủ tục đầu tư xây dựng trường học; không để đô thị phát triển nhưng thiếu trường lớp. - Khẩn trương hướng dẫn chuyển đổi công năng các tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế; tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và lễ khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú xã biên giới đất liền vào sáng 5-9-2026.

ĐỖ TRUNG