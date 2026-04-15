Nhịp cầu nhân ái

Gia Lai: Binh đoàn 15 hiến máu tình nguyện, bổ sung nguồn máu cho bệnh viện

SGGPO

Ngày 15-4, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026, nhằm kịp thời bổ sung nguồn máu cho cơ sở y tế.

Thượng tá Phạm Xuân Tri, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 tham gia hiến máu. Ảnh: HỮU PHÚC
Clip: Ngày hội hiến máu do Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 tổ chức

Tại ngày hội, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ và người lao động của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 cùng lực lượng công an, cán bộ, người dân các xã Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom và lực lượng biên phòng đóng chân trên địa bàn trực tiếp tham gia hiến máu. Dự kiến, ngày hội thu được khoảng 200 đơn vị máu. Toàn bộ số máu tiếp nhận được chuyển về Bệnh viện Quân y 211 để phục vụ cấp cứu và điều trị.

Đại tá Nguyễn Chí Kiên, Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 trực tiếp chỉ đạo công tác hiến máu. Ảnh: HỮU PHÚC

Đại tá Nguyễn Chí Kiên, Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 cho biết, ngay sau khi nắm thông tin các cơ sở y tế thiếu máu, đơn vị đã chủ động báo cáo, xin ý kiến Binh đoàn 15 tổ chức ngày hội hiến máu khẩn cấp, triển khai sớm hơn so với kế hoạch. Đồng thời, đơn vị kêu gọi sự tham gia của các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn nhằm mở rộng nguồn hiến, tăng số lượng máu tiếp nhận. Với tinh thần trách nhiệm và sẻ chia, cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng, kịp thời mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân.

Bên cạnh Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72, các chiến sỹ công an cũng tham gia hiến máu. Ảnh: HỮU PHÚC
Làm thủ tục hiến máu. Ảnh: HỮU PHÚC
Đông đảo người dân tham gia hiến máu. Ảnh: HỮU PHÚC
Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 hiến máu. Ảnh: HỮU PHÚC
HỮU PHÚC

Từ khóa

Quốc phòng 72 Phạm Xuân Tri Đoàn Kinh tế Nguyễn Chí Kiên Ia Pnôn Ia Nan Bệnh viện Quân y 211 Ia Dom Gia Lai

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn