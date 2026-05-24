Đã thẩm định hơn 10.000 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá

Ngày 24-5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2026, chủ trì phiên họp toàn thể của hội đồng để xét duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp của Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2026. Ảnh: VGP

Đợt đặc xá được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại phiên họp, Hội đồng nghe đại diện Bộ Công an báo cáo kết quả triển khai quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá; hồ sơ, danh sách phạm nhân đủ điều kiện và không đủ điều kiện đề nghị đặc xá. Tòa án nhân dân tối cao báo cáo danh sách người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đủ điều kiện và không đủ điều kiện đề nghị đặc xá.

Theo báo cáo, các tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng và các tổ chuyên viên giúp việc đã kiểm tra, thẩm định hơn 10.000 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá tại các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh và các trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá, dù thời gian ngắn, khối lượng hồ sơ lớn, các ban, bộ, ngành, thành viên Hội đồng, đặc biệt là Bộ Công an - cơ quan thường trực và Tòa án nhân dân tối cao, đã khẩn trương triển khai, bảo đảm công tác đặc xá được thực hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt, đúng quy định pháp luật và tiến độ đề ra.

Tại phiên họp, Hội đồng xem xét hồ sơ, danh sách phạm nhân đủ điều kiện, không đủ điều kiện đề nghị đặc xá; đồng thời xem xét hồ sơ, danh sách người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đủ điều kiện đề nghị đặc xá theo Quyết định số 457/QĐ-CTN của Chủ tịch nước.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các thành viên Hội đồng kiểm tra, xem xét, đánh giá công khai, minh bạch, thận trọng từng trường hợp cụ thể; bám sát điều kiện, tiêu chuẩn theo Luật Đặc xá và quyết định của Chủ tịch nước.

Sau phiên họp, Hội đồng sẽ tổng hợp, trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá để xem xét, quyết định.

Từ năm 2009 đến nay, sau khi Luật Đặc xá được ban hành, Nhà nước đã thực hiện 12 đợt đặc xá cho 118.000 người. Phần lớn người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống, làm ăn lương thiện; tỷ lệ tái phạm tội tương đối thấp.

Tin liên quan Tính nghiêm minh và góc nhìn nhân văn trong thi hành án dân sự

LÂM NGUYÊN - THANH HOA