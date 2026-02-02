Phát triển hệ thống khám chữa bệnh hiện đại, bền vững, hội nhập quốc tế

Người dân đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Thống Nhất

Tham dự có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, Văn phòng của Bộ Y tế; các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các Sở Y tế và đại diện các bệnh viện trực thuộc Hiệp hội Bệnh viện tư nhân...

Hoàn thành 3 cơ sở dữ liệu trọng yếu

Thông tin tại hội nghị, TS-BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong năm 2025, hệ thống khám, chữa bệnh cả nước đã chăm sóc sức khỏe cho hơn 17 triệu lượt người bệnh điều trị nội trú/năm; 170 triệu lượt khám ngoại trú/năm.

Ngành y tế cũng đã triển khai các nhiệm vụ phục vụ các sự kiện lớn của đất nước, như Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,...

Nhiều bệnh viện đã triển khai thành công các kỹ thuật y học tiên tiến, chuyên sâu, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Đáng chú ý, năm 2025 công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, số thủ tục giảm từ 106 xuống còn 19 (giảm hơn 82%), giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng tính minh bạch.

“Đây là bước tiến cụ thể hiện thực hóa yêu cầu “lấy người dân làm trung tâm, y tế cơ sở làm nền tảng” mà Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đề ra”, TS-BS Hà Anh Đức cho biết.

Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực khám chữa bệnh cũng được xác định là một trong những trọng tâm chiến lược. Cụ thể, Bộ Y tế đã hoàn thành 3 cơ sở dữ liệu trọng yếu gồm: cơ sở dữ liệu người hành nghề; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; kê đơn thuốc điện tử…

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị

“Với quan điểm “lấy người bệnh làm trung tâm, chất lượng làm nền tảng, hiệu quả làm mục tiêu”, hệ thống khám, chữa bệnh tiếp tục tăng cường bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người bệnh; cung cấp dịch vụ y tế công bằng, kịp thời, chất lượng, nhân văn và phát triển hệ thống khám, chữa bệnh hiện đại, bền vững, hội nhập quốc tế”, TS-BS Hà Anh Đức nhấn mạnh.

TPHCM có 163/164 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử

Chia sẻ tại hội nghị, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, tính đến đầu năm 2026, TPHCM có 163/164 bệnh viện trên địa bàn thành phố đã triển khai bệnh án điện tử (đạt tỷ lệ 99,4%), trong đó khối bệnh viện công lập đạt 100%. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng để tiến tới loại bỏ bệnh án giấy, mà quan trọng hơn, là điều kiện tiên quyết để hình thành nguồn dữ liệu y tế “sạch”, có cấu trúc, có khả năng kết nối và khai thác, làm nền tảng cho việc xây dựng kho dữ liệu ngành và chuyển sang phương thức quản trị y tế hiện đại, dựa trên dữ liệu.

Thời gian tới, TPHCM sẽ tập trung kết nối dữ liệu bệnh án điện tử của tất cả các bệnh viện trên địa bàn vào kho dữ liệu ngành; đồng thời từng bước đẩy mạnh ứng dụng phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ công tác điều hành và hỗ trợ quyết định lâm sàng ở mức độ phù hợp, có kiểm soát, bảo đảm hiệu quả, an toàn và đúng quy định.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của hệ thống y tế với nhiều kết quả tích cực trong nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, hội nghị lần này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng XIV và Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, hướng tới xây dựng hệ thống khám chữa bệnh hiện đại, công bằng, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm. Trong đó ưu tiên nâng cao năng lực chuyên môn đồng đều giữa các tuyến, cải thiện thái độ phục vụ, rút ngắn thời gian chờ đợi, minh bạch chi phí, phát triển bệnh viện thông minh, giảm quá tải, tăng cường y tế cơ sở, phòng bệnh và từng bước phát triển du lịch y tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn mong đợi của người dân về một nền y tế phục vụ, nhân văn và bền vững.

Khai trương Cổng Bảo lãnh viện phí Dịp này, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã khai trương "Cổng bảo lãnh viện phí”. Đây là giải pháp thanh toán viện phí không tiền mặt, phối hợp giữa ngân hàng, đơn vị phát triển nền tảng, các bệnh viện tham gia mở ra một cách tiếp cận mới: lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy trải nghiệm người dân làm trung tâm, hướng tới một hệ thống y tế minh bạch, hiệu quả và bền vững hơn trong kỷ nguyên số. Các đại biểu thực hiện nghi thức Cổng bảo lãnh viện phí Thông qua nền tảng này, toàn bộ quy trình từ xác thực người bệnh, phát sinh chi phí điều trị đến thanh toán viện phí được số hóa và tự động hóa, giúp bảo đảm tính minh bạch, chính xác và liền mạch trong quá trình khám chữa bệnh.

THÀNH SƠN