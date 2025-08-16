Xã Hòa Hội (TPHCM): Phát huy tiềm năng, lợi thế và liên kết để cùng phát triển

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc gợi mở việc ưu tiên thu hút đầu tư phát triển các điểm đến du lịch, đầu tư, tạo điều kiện kinh tế hộ gia đình, kinh tế hợp tác xã, phát triển thương mại dịch vụ du lịch, giải trí, thể thao gắn với đặc trưng riêng có của xã Hòa Hội.

Ngày 16-8, Đảng bộ xã Hòa Hội (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và Tổ công tác số 4 Ban Chỉ đạo Đại hội của Thành ủy TPHCM chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Hội. Ảnh: VĂN MINH

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý trong công tác xây dựng Đảng, Đại hội Đảng bộ xã Hòa Hội cần nghiên cứu, triển khai sâu sắc hơn các nội dung, giải pháp, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng với 10 nội dung cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Xã Hòa Hội được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba xã Hòa Hưng, Hòa Bình và Hòa Hội. Sau sáp nhập, xã có nhiều cơ hội để tiếp nhận nguồn lực, tận dụng các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong nhiệm kỳ mới, xã phấn đấu phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, trở thành vùng quê đáng sống.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và Tổ công tác số 4 Ban Chỉ đạo Đại hội của Thành ủy TPHCM tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng bền vững, kinh tế xanh, kết hợp khai thác lợi thế du lịch sinh thái. Phát triển kinh tế phải đồng bộ với phát triển về hạ tầng, đồng bộ về đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, tiếp nhận tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại mưa, lũ. Ảnh: VĂN MINH

Cùng với đó, đồng bộ với tiềm năng, lợi thế cùng với các xã xung quanh, tối ưu hóa lợi thế, đặc điểm, đặc trưng, đặc thù, có sự liên kết với nhau để cùng phát triển trong liên kết vùng Xuyên Mộc. Xã cũng cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao, khai thác hiệu quả lợi thế du lịch sinh thái kết hợp dịch vụ sản phẩm đặc trưng của xã theo dịch vụ du lịch. Đồng thời, xây dựng xã Hòa Hội là vùng đệm, vùng phụ trợ trong tổng thể sản phẩm du lịch của cả vùng, gắn với phát triển kinh tế biển cùng với xã Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu để phát triển đồng bộ, thống nhất và toàn diện.

Đại biểu dự đại hội thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng gợi mở việc ưu tiên thu hút đầu tư phát triển các điểm đến du lịch, đầu tư, tạo điều kiện kinh tế hộ gia đình, kinh tế hợp tác xã, phát triển thương mại dịch vụ du lịch, giải trí, thể thao gắn với đặc trưng riêng có của xã.

Cùng với đó, tham mưu kịp thời, chủ động phối hợp đồng bộ các xã thuộc huyện Xuyên Mộc cũ thực hiện phát triển đô thị gắn với tuyến cao tốc Long Thành - Hồ Tràm.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý, xã Hòa Hội đặc biệt quan tâm đầu tư chỉ số phát triển về giáo dục, y tế. Đồng thời, quan tâm giảm khoảng cách giàu nghèo đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Đại biểu dự đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: VĂN MINH

“Quan tâm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo tiếp cận đầy đủ 5 dịch vụ xã hội cơ bản, giảm nghèo đa chiều, bền vững”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị và lưu ý việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn liền với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh đặc trưng, đặc biệt, đặc sắc của xã Hòa Hội và vùng Xuyên Mộc.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 33 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí. Đồng chí Đinh Thị Trúc My được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hòa Hội, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại đại hội, các đại biểu đóng góp ủng hộ nhân dân các tỉnh miền núi và Trung du Bắc bộ bị thiệt hại do mưa, lũ với số tiền hơn 85 triệu đồng.

VĂN MINH