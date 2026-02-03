Xã hội

Đoàn đại biểu TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị, cá nhân trên địa bàn phường Tam Thắng

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bà Rịa (TPHCM) làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc tết và tặng quà cho các đơn vị, cá nhân trên địa bàn phường Tam Thắng.

Đoàn đại biểu TPHCM đã đến thăm, chúc tết tại Công ty Trực thăng Miền Nam

Đoàn đã đến thăm, chúc tết tại Công ty Trực thăng Miền Nam, C13 - Cục An ninh Quân đội.

Ngoài ra, đoàn còn đến thăm, tặng quà các cá nhân tiêu biểu, cá nhân 100 tuổi và cá nhân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, gồm: ông Lê Văn Tấn (SN 1946, trú tại 40 đường Trần Bình Trọng); bà Lê Thị Nhượng (SN 1926, trú tại 456C/7 đường 3/2); em Tạ Thị Kim Ngân (SN 2015, trú tại 424/8 đường Trương Công Định); bà Dương Thị Lệ (SN 1946, trú tại 442/1/6F đường Bình Giã).

Tại mỗi điểm đến, thay mặt đoàn đại biểu TPHCM, đồng chí Trần Tuấn Lĩnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; đồng thời ân cần quan tâm, hỏi thăm sức khỏe, đời sống của từng cá nhân.

Nhân dịp đón tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Trần Tuấn Lĩnh chúc các đơn vị, cá nhân đón mùa xuân mới an vui, đầm ấm.

KHÁNH CHI

