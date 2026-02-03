Lãnh đạo TPHCM thăm và chúc tết đội ngũ nhân viên y tế

Chiều 3-2, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết đội ngũ nhân viên y tế tại 3 bệnh viện nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, đồng chí Trần Văn Bảy bày tỏ tình cảm sâu sắc đối với sự cống hiến của đội ngũ nhân viên y tế trong sự nghiệp xây dựng thành phố và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Trong đại dịch Covid-19, lực lượng y tế ở tuyến đầu đã hy sinh thầm lặng, đặc biệt là các y bác sĩ chuyên khoa lao phổi.

Đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm, chúc tết các y bác sĩ tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí chúc tập thể cán bộ, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch không ngừng phát triển, nâng cao chuyên môn để chăm lo tốt hơn cho sức khoẻ nhân dân.

Đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chúc tết tập thể cán bộ, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Tại Bệnh viện Hùng Vương, đồng chí Trần Văn Bảy ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu của tập thể bệnh viện đã gặt hái được trong thời gian qua. Bệnh viện Hùng Vương là điểm sáng về ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực y khoa.

Nhắc lại thời điểm đại dịch Covid-19, đồng chí chia sẻ niềm xúc động khi chứng kiến những hy sinh của lực lượng y tế tuyến đầu, trong đó có y bác sĩ của Bệnh viện Hùng Vương.

Đồng chí Trần Văn Bảy thăm và chúc tết tại Bệnh viện Hùng Vương

Đồng chí chia sẻ, tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài), thành phố đang xây dựng Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Đây là lời nhắc nhở, tri ân sâu sắc về sự chung sức, đồng lòng của chính quyền và nhân dân TPHCM trong cuộc chiến chống đại dịch.

Tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM, đồng chí bày tỏ niềm vui trước cơ sở vật chất khang trang, hiện đại của một bệnh viện chuyên khoa lớn của khu vực.

Đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chúc tết tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM

Theo BS Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM, ngân hàng máu tại đây được công nhận đạt chuẩn GMP châu Âu, đồng thời luôn đảm bảo sẵn sàng nguồn máu cung ứng trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng tiên phong thực hiện thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng điều trị khám chữa bệnh.

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, đồng chí Trần Văn Bảy mong tập thể y, bác sĩ của thành phố tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật cao, chăm lo sức khoẻ nhân dân của TPHCM và cả khu vực phía Nam.

GIAO LINH