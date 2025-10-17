Lãnh đạo TPHCM thăm văn nghệ sĩ tiêu biểu

Tham gia đoàn còn có các đồng chí: Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM, Chủ tịch Hội Điện ảnh TPHCM; Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM... cùng đại diện các hội chuyên ngành, các nhạc sĩ trẻ.

NSND Trà Giang vui mừng và hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm, thăm hỏi ân cần của đoàn lãnh đạo TPHCM. Ảnh: THÚY BÌNH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM Tôn Thất Cần, thăm và tặng quà nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, ở phường Gia Định, TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đã thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần, lắng nghe những sẻ chia nhiều cảm xúc, những tâm tư tình cảm của các nghệ sĩ lão thành: Huỳnh Thanh Trà, Lê Trung Can (Mạc Can), Trần Thị Hiền (NSƯT Diệu Hiền), Nguyễn Thị Đáng (Ngọc Đáng), Nguyễn Văn Sơn (Lam Sơn).

Các nghệ sĩ lão thành đã bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố và các cơ quan, ban ngành văn hóa; coi đó là nguồn động lực to lớn về tinh thần, giúp các nghệ sĩ sống an vui, hạnh phúc, ấm áp.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở VHTT TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy thăm và tặng quà NSƯT Diệu Hiền. Ảnh: HOÀNG HÙNG



Tại tư gia ở phường Thạnh Mỹ Tây, NSND Trà Giang xúc động đón đoàn lãnh đạo Thành phố đến thăm và vui vẻ chia sẻ nhiều kỷ niệm gắn với điện ảnh, hội họa.

Sau những tháng năm gắn bó với nghệ thuật điện ảnh, có được sự nghiệp diễn xuất lẫy lừng, để lại cho đời những vai diễn ấn tượng, khi có tuổi, NSND Trà Giang đã chọn việc vẽ tranh làm niềm vui, là niềm hạnh phúc nhẹ nhàng, giản đơn, nhưng chất đầy những màu sắc, cung bậc tình cảm, tâm tư của riêng bà dành cho đời, cho người, cho cảnh đẹp quê hương đất nước.

Nghệ sĩ Ngọc Đáng vui mừng đón nhận sự quan tâm thăm hỏi của đồng chí Nguyễn Phước Lộc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

NSND Trà Giang xúc động chia sẻ: “50 năm qua, tôi vẫn luôn sống và gắn bó với tình yêu nghệ thuật. Tuy không xuất hiện trước công chúng nhiều như khi hoạt động ở lĩnh vực điện ảnh, nhưng tôi cố gắng vẽ tranh hàng ngày, trước là tạo cho mình niềm vui sống khỏe, sau nữa là thông qua các cuộc đấu giá tranh để có kinh phí hoạt động từ thiện, vì cộng đồng”.

Khép lại buổi trò chuyện thân tình, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc chúc nữ nghệ sĩ tài hoa luôn vui, khỏe, tiếp tục sáng tác và lan tỏa mạnh mẽ hơn những tác phẩm nghệ thuật đẹp, ý nghĩa đến với mọi người.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy thăm hỏi sức khỏe của nghệ sĩ Mạc Can. Ảnh: THÚY BÌNH

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn (ngụ phường Hiệp Bình Chánh) ở tuổi 83 vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn. Ngày ngày ông vẫn nuôi dưỡng thật nhiều những cảm xúc bất chợt mà ông đón nhận được từ cuộc sống, để ấp ủ và viết nhạc, tích cực tham gia các cuộc vận động sáng tác ca khúc mới, nhiệt thành đóng góp tâm tư, tình cảm và cả những khát vọng phát triển văn hóa nghệ thuật Thành phố trong từng sáng tác âm nhạc mà ông tâm đắc.

Từ thời trai trẻ, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã là người lính, người nhạc sĩ nổi tiếng. Ông sáng tác rất nhiều ca khúc đi vào lòng khán giả yêu nhạc nhiều thế hệ như: Bài ca không quên, Đất nước, Qua sông, Khát vọng, Dấu chân phía trước, Mùa xuân từ những giếng dầu, Đường tàu mùa xuân, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ… Bên cạnh công việc sáng tác ca khúc, ông còn viết nhạc cho phim, kịch nói, cải lương… Ông tham gia Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam từ năm 1960, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành âm nhạc và văn hóa.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đã ghi nhận các đề xuất, những mong mỏi của người lính, người nhạc sĩ lão thành nhiều tâm huyết với đời sống văn hóa nghệ thuật Thành phố. Đồng chí chúc người nhạc sĩ tài hoa luôn dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng vui, tràn đầy năng lượng tích cực, nuôi dưỡng tình cảm để sáng tác những ca khúc mới trong giai đoạn kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của đất nước, hùng cường và thịnh vượng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dịp này, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn đến thăm nữ đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng tại tư gia. Trong không gian phòng khách ấm cúng, bà đã sẻ chia nhiều thông tin về cuộc sống, công việc thường nhật. Ở tuổi 96, bà vẫn liên tục làm việc, đặc biệt, bà đang chuẩn bị hoàn thành cuốn hồi ký Vẫy gọi đời phim.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu đoàn lãnh đạo Thành phố đến thăm và tặng quà nhà thơ Lê Giang. Ảnh: VÕ THANH

Chiều cùng ngày, đoàn lãnh đạo TPHCM đã đến thăm nhà thơ Lê Giang, tại phường Thủ Dầu Một, TPHCM.

Hoạt động thăm hỏi và tặng quà là dịp TPHCM ghi nhận và tri ân những đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ nói chung và các văn nghệ sĩ từng tham gia cách mạng, các văn nghệ sĩ đạt Giải thưởng nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, có quá trình hoạt động và cống hiến cho sự phát triển văn học nghệ thuật tại Thành phố trong 50 năm qua. Chuyến đi cũng là dịp để thế hệ trẻ hôm nay bày tỏ tấm lòng yêu thương, kính trọng, tri ân các bậc tiền bối là tác giả, nghệ sĩ, nhạc sĩ lão thành... Là dịp để văn nghệ sĩ lão thành và thế hệ trẻ thành phố cùng ôn lại truyền thống, hiểu thêm về những đóng góp tích cực, giá trị, của bao thế hệ văn nghệ sĩ cho văn học nghệ thuật nước nhà.

