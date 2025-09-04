Lãnh đạo TPHCM trao suất ăn nghĩa tình đến người dân khó khăn

Ngày 4-9, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đã đến Bếp ăn cộng đồng phường Tân Sơn Nhất để trao các suất ăn nghĩa tình cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Cùng đi có đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM trao suất ăn nghĩa tình đến người dân có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện: VĂN MINH

Bếp ăn cộng đồng phường Tân Sơn Nhất vừa ra mắt ngày 3-9, do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường vận động thành lập, nhằm chăm lo đời sống người dân, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Mỗi ngày, bếp phục vụ từ 10 giờ với 100 – 150 suất cơm miễn phí cho người dân khó khăn, lao động tự do, học sinh, sinh viên xa quê và người nhà bệnh nhân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu ủng hộ Bếp ăn cộng đồng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lê Hoàng Hà khẳng định đây là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, UBND, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể của phường, cùng sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, đơn vị tài trợ và người dân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao suất cơm miễn phí đến người dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đánh giá cao mô hình Bếp ăn cộng đồng, xem đây là hoạt động thiết thực trong chăm lo đời sống người dân, nhất là người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bếp ăn cộng đồng không chỉ đáp ứng nhu cầu bữa ăn hằng ngày, mà còn là “địa chỉ đỏ” lan tỏa tinh thần nhân ái, vun đắp truyền thống đoàn kết, nghĩa tình của TPHCM.

>> Dưới đây là một số hình ảnh lãnh đạo TPHCM trao tận tay người dân suất cơm miễn phí. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao suất cơm miễn phí đến người dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

VĂN MINH