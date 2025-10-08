Lãnh đạo TPHCM viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Tối 8-10, đoàn công tác Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, phụ trách theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM; đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, gửi vòng hoa viếng.

Tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TPHCM), đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc dâng hương tưởng nhớ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong sổ tang, đồng chí Nguyễn Phước Lộc viết: Kính viếng, chia buồn sâu sắc với Hội đồng chứng minh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổ đình Vĩnh Nghiêm trước sự ra đi của Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh đạo sư Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Trưởng sơn môn Trung Hậu: Thích Trí Tịnh.

Các thành viên trong đoàn công tác dâng hương tưởng niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Báo Giác Ngộ đưa tin, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 8-10 (nhằm ngày 17-8 Âm lịch), tại chùa Vĩnh Nghiêm, trụ thế 94 năm, 74 hạ lạp.

Đoàn công tác chia buồn cùng Thượng tọa Thích Thanh Phong, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm cùng các đệ tử của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh sinh năm 1932, năm 11 tuổi được Tổ Thích Thanh Khánh ở tổ đình Trung Hậu (Vĩnh Phúc, nay thuộc Hà Nội) thế độ. Ngài là bậc Trưởng lão đồng thời với Đức Đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917-2021). Hòa thượng đồng thời là Trưởng sơn môn Trung Hậu, Chứng minh đạo sư tổ đình Vĩnh Nghiêm, Viện chủ Linh Phong Thiền tự, Bảo An Thiền tự, Bích Vân Thiền tự, Kim Sơn Bảo Thắng tự, Bảo Hải Linh Thông tự...

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh (1932 - 2025). Ảnh: BÁO GIÁC NGỘ

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (năm 2017) đã suy tôn ngài vào ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh và tại vị cho đến nay.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh khai sơn Linh Phong Thiền Uyển tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây (nay thuộc phường Vũng Tàu, TPHCM). Những năm gần đây, do tuổi cao, ngài đã được sơn môn tổ đình Vĩnh Nghiêm cung thỉnh về chùa Vĩnh Nghiêm tịnh dưỡng, tiện chăm sóc y tế.

Tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh Lễ nhập quan chính thức cử hành lúc 16 giờ ngày 8-10. Kim quan được tôn trí tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm (chùa Vĩnh Nghiêm, số 339 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Lễ viếng bắt đầu lúc 18 giờ cùng ngày. Lễ truy niệm được cử hành lúc 5 giờ ngày 12-10, sau đó cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập tháp tại Linh Phong Thiền Uyển, số 122 đường Phan Chu Trinh (phường Vũng Tàu, TPHCM).

THU HOÀI