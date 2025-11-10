Lãnh đạo UBND phường Bến Cát (TPHCM): Xác đà điểu được tiêu hủy đúng quy trình

Tối 10-11, trước những thông tin trái chiều lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến việc tiêu hủy xác một con đà điểu tại khu công nghiệp Mỹ Phước 2 (phường Bến Cát, TPHCM), lãnh đạo UBND phường Bến Cát khẳng định với Báo SGGP: “Việc tiêu hủy xác con đà điểu đã được thực hiện đúng quy trình và quy định”.

Theo lãnh đạo địa phương, vụ việc con đà điểu to lớn bất ngờ xuất hiện trên đường trong khu công nghiệp Mỹ Phước 2 vào trưa 7-11 đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân, nhất là trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi con vật chết trong thời gian tạm giữ, nhiều bình luận sai lệch, suy diễn về việc "xẻ thịt chia nhau" đã lan truyền, gây ảnh hưởng đến uy tín chính quyền cơ sở.

Sau khi đà điểu chết vì kiệt sức, lực lượng chức năng đã vận chuyển đến nơi tiêu hủy

Bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát, cho biết: Sau khi phát hiện con đà điểu chạy tự do và chưa xác định được chủ sở hữu, lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế, đưa về nơi an toàn. Trong quá trình tạm giữ chờ người đến nhận, con vật có dấu hiệu kiệt sức và chết sau đó.

Phường Bến Cát đã chủ động xin ý kiến Chi cục Kiểm lâm TPHCM, được hướng dẫn nếu không có người nhận thì địa phương có thẩm quyền tiêu hủy theo quy định. Chiều tối cùng ngày, Phòng Kinh tế – Hạ tầng – Đô thị phường đã bàn giao xác con đà điểu cho Công ty TNHH MTV Liên hợp Khoa học – Công nghệ – Môi trường BIWASE (phường Chánh Phú Hòa) để tiến hành tiêu hủy.

Tại đây, xác con đà điểu được thực hiện tiêu hủy đúng quy trình

Công ty BIWASE đã tiếp nhận và thực hiện tiêu hủy bằng máy chuyên dụng. Mức phí địa phương chi trả là 1,5 triệu đồng (15.000 đồng x 100 kg) vì đây không phải là động vật chết do dịch bệnh nên không được miễn phí tiêu hủy.

Địa phương cung cấp cho phóng viên chứng từ liên quan

“Việc tiêu hủy hoàn toàn theo đúng hướng dẫn, có hóa đơn chứng từ đầy đủ. Những suy diễn, bình luận sai lệch không những gây hiểu nhầm cho người dân mà còn ảnh hưởng đến uy tín địa phương”, lãnh đạo UBND phường Bến Cát khẳng định.

