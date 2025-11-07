TPHCM: Con đà điểu xuất hiện trên đường đã chết và được tiêu hủy

Chiều 7-11, lực lượng chức năng phường Bến Cát (TPHCM) đã khống chế con đà điểu chạy trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 2. Tuy nhiên, con vật sau đó có dấu hiệu kiệt sức và đã chết.

Đại diện UBND phường Bến Cát (TPHCM) cho biết, con đà điểu chạy trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 2 đã được lực lượng chức năng khống chế, đưa đến nơi an toàn. Tuy nhiên, trong thời gian tạm giữ, con vật có dấu hiệu kiệt sức và đã chết.

Trước đó, trưa 7-11, một con đà điểu to lớn bất ngờ chạy trên đường trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, thu hút nhiều người hiếu kỳ quay clip và đăng lên mạng xã hội.

Nhiều công nhân cho biết đây là lần đầu họ thấy đà điểu chạy tự do trên đường, trong khi không ít người lo ngại việc này có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Con đà điểu xuất hiện trên một con đường trong khu công nghiệp Mỹ Phước 2

Con đà điểu chạy vun vút trên đường khiến nhiều người kinh ngạc

Tối cùng ngày, đại diện UBND phường Bến Cát cho biết chưa xác định được nguồn gốc con đà điểu.

Phường đã phối hợp Chi cục Kiểm lâm TPHCM xử lý vụ việc. Sau khi con vật chết, lực lượng chức năng đã bàn giao xác đà điểu cho phường để tiêu hủy theo quy định.

Clip con đà điểu xuất hiện bên trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 2

TÂM TRANG