Pháp luật

Lào Cai: Điều tra vụ nổ súng khiến 2 người thương vong

SGGPO

Chiều 26-6, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đang điều tra nguyên nhân vụ nổ súng trên địa bàn phường Lào Cai khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Trưa cùng ngày, Công an phường Lào Cai tiếp nhận tin báo từ anh C.P.N. (SN 1989, trú tổ dân phố Phú Long 1, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) về việc V.V.L. (SN 1989, trú tổ dân phố 16 Kim Tân, phường Lào Cai) dùng súng bắn anh Đ.H.D. (SN 1991, trú tổ dân phố 29 Kim Tân, phường Lào Cai), khiến nạn nhân tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân.

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Người dân địa phương hiếu kỳ đến xem tại hiện trường

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Lào Cai phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai bảo vệ hiện trường, khám nghiệm, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan để phục vụ công tác điều tra. Thông tin ban đầu, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng và một xe ô tô.

Sau khi xảy ra vụ việc, V.V.L. điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường, rồi có hành vi tự gây thương tích trong xe. Hiện V.V.L. được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

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