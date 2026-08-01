Lập 17 công ty "ma" để xuất bán trái phép hóa đơn

Ngày 1-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra công bố lệnh khởi tố các đối tượng. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, Công ty cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng (đường số 2, Khu công nghiệp Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) do ông Nguyễn Anh Tuấn (58 tuổi, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực khí y tế, khí công nghiệp và hàng phế liệu. Quá trình hoạt động, công ty sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào.

Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào từ 17 công ty tại TPHCM, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng và số thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng.

Nguyễn Tiến Trãi (bên trái) và Nguyễn Anh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Mở rộng điều tra, công an xác định Nguyễn Tiến Trãi (43 tuổi, trú TPHCM) là đối tượng cầm đầu, điều hành 17 công ty "ma" để xuất bán trái phép hóa đơn.

Theo đó, Trãi sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu của khách. Trãi thuê nhiều người thực hiện việc rút tiền, chuyển khoản qua nhiều tài khoản khác nhau, nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Từ năm 2022 đến nay, Trãi xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Ngày 31-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn cùng Nguyễn Tiến Trãi, để điều tra hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.

XUÂN QUỲNH