Lập "mái nhà chung" cho doanh nghiệp xã Xuân Thới Sơn (TPHCM)

Chiều 24-10, xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) ra mắt Hội Doanh nghiệp xã. Đây là “mái nhà chung” của cộng đồng doanh nghiệp địa phương, cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp.

Lãnh đạo xã Xuân Thới Sơn tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nghiệp xã. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hội doanh nghiệp xã Xuân Thới Sơn cũng là diễn đàn để các doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Theo Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn Phạm Xuân Nam, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn xã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Qua đó, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống người dân, an sinh xã hội.

Lãnh đạo xã Xuân Thới Sơn tham quan các sản phẩm tiêu biểu tại gian hàng giao thương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn đề nghị Hội Doanh nghiệp xã tổ chức hiệu quả hoạt động từ các sản phẩm OCOP, tạo sân chơi cho các doanh nghiệp có điều kiện giới thiệu, quảng bá và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP.

Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn khẳng định, địa phương tiếp tục tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch để các doanh nghiệp yên tâm phát triển.

Lãnh đạo xã Xuân Thới Sơn sẵn sàng lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết các khó khăn, vướng mắc, để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, cải thiện đời sống người lao động và tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng.

Đại biểu tham quan gian hàng giao thương tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

NGÔ BÌNH